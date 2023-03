VIETNAM - Setelah Perang Dunia (PD) Kedua, tidak bisa disangkal bahwa Amerika Serikat (AS) merupakan kekuatan ekonomi terkemuka sekaligus memiliki militer yang juga sangat kuat.

Namun setelah setidaknya delapan tahun pertempuran dan mengerahkan banyak uang serta tenaga, AS dikalahkah oleh pasukan Vietnam utara dan sekutu gerilya mereka, Viet Cong.

Pada peringatan 50 tahun sejak penarikan pasukan tempur AS terakhir pada 29 Maret 1973, tim BBC bertanya kepada dua pakar dan akademisi bagaimana AS akhirnya kalah dalam Perang Vietnam.

Saat itu adalah puncak dari Perang Dingin, di mana kekuatan dunia komunis dan kapitalis saling berhadapan.

Prancis, yang bangkrut akibat Perang Dunia Kedua, telah berusaha namun gagal mempertahankan koloninya di Indochina. Sebuah konferensi perdamaian telah membagi Vietnam menjadi negara komunis di wilayah utara dan negara yang didukung oleh AS di selatan.

Namun kekalahan Prancis tidak mengakhiri konflik di negara itu. Didorong oleh kekhawatiran seluruh Vietnam dan negara-negara di sekitarnya menjadi komunis, AS terseret ke dalam perang yang akan berlangsung selama satu dekade dan menelan jutaan nyawa.

Jadi bagaimana kekuatan militer terkemuka di dunia kalah dalam perang karena pemberontakan di negara baru yang miskin di Asia Tenggara? Inilah pendapat dua ahli soal beberapa penjelasan yang paling umum.

Follow Berita Okezone di Google News

Tugas yang terlalu berat

Berperang di belahan dunia lain adalah tugas yang sangat besar.

Pada puncak peperangan, AS menempatkan lebih dari setengah juta tentara di Vietnam.

Biaya yang dihabiskan untuk itu pun sangat mencengangkan. Pada tahun 2008, sebuah laporan Kongres AS memperkirakan total pengeluaran untuk perang adalah USD686 miliar (lebih dari USD950 miliar atau Rp14.323 triliun dalam kurs saat ini).

Tetapi AS menghabiskan lebih dari empat kali lipat lebih banyak pada Perang Dunia II dan berhasil menang. Belum lama sejak saat itu, AS juga terlibat perang jarak jauh di Korea, sehingga mereka sangat percaya diri.

Dr Luke Middup, spesialis kebijakan luar negeri dan pertahanan AS di Universitas St Andrews, Inggris, mengatakan ada optimisme pada tahun-tahun awal perang.

"Ini adalah salah satu dari hal-hal yang sangat janggal dalam Perang Vietnam," kata Middup kepada BBC.

"AS sangat menyadari ada banyak masalah. Ada banyak keraguan soal apakah tentara AS dapat beroperasi di kondisi ini, namun pemerintah AS hingga tahun 1968 yakin bahwa mereka pada akhirnya akan menang,” lanjutnya.

Keyakinan itu, bagaimana pun, berkurang. Terutama akibat serangan oleh Tet komunis pada Januari 1968, dan pada akhirnya dukungan kongres yang berkurang untuk membiayai perang memaksa penarikan pasukan tempur AS pada 1973.

Namun Middup mempertanyakan apakah pasukan tempur AS benar-benar perlu dikerahkan di Vietnam. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Profesor Tuong Vu, Kepala Departemen Ilmu Politik di Universitas Oregon di AS.

Pasukan AS tidak cocok untuk jenis pertempuran ini

Film-film Hollywood sering menggambarkan bagaimana tentara muda AS berjuang menghadapi kondisi di hutan, sedangkan pemberontak Viet Cong dengan terampil menavigasi semak-semak yang lebat untuk melancarkan serangan mendadak.

"Pasukan berskala besar mana pun akan kesulitan bertempur di kondisi di mana pasukan AS diminta berperang," ujar Middup.

"Ada area-area yang merupakan hutan paling lebat di Asia Tenggara," tuturnya.

Namun menurutnya, perbedaan kemampuan antara kedua belah pihak mungkin dibesar-besarkan.

"Ada mitos yang muncul selama perang bahwa Angkatan Darat AS tidak bisa menghadapi lingkungan, entah bagaimana Vietnam Utara dan Viet Cong lebih terbiasa dengan itu. Itu tidak benar," kata dia.

"Tentara Vietnam Utara dan Viet Cong juga berjuang keras untuk bertempur di lingkungan ini,” ujarnya.

Menurut Middup, yang lebih berpengaruh adalah para pasukan pemberontak yang memilih waktu dan lokasi pertempuran. Mereka bisa mundur ke area yang aman di seberang perbatasan di Laos dan Kamboja, di mana pasukan AS biasanya dilarang mengejar.

Bagi Profesor Vu, fokus AS untuk memerangi gerilyawan Viet Cong yang menyebabkan kekalahan.

"Pemberontak di selatan tidak akan pernah bisa mengalahkan Saigon," katanya kepada BBC.

Tapi kesalahan strategis ini memungkinkan pasukan reguler dari Angkatan Darat Vietnam utara memasuki wilayah selatan, dan kekuatan infiltrasi inilah yang akan memenangkan perang.

AS kalah dalam perang di negaranya sendiri

Perang ini sering dijuluki sebagai "perang televisi pertama" dengan masifnya peliputan media yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada 1966, Arsip Nasional AS memperkirakan bahwa 93% keluarga AS memiliki TV. Siaran yang mereka tonton tidak selalu disensor dan kerap dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya.

Itu sebabnya, tembakan di sekitar kompleks kedutaan AS di Saigon selama serangan Tet begitu berpengaruh.

Penonton melihat hampir secara langsung bahwa Viet Cong mampu membawa konflik ini langsung ke jantung pemerintahan di bagian selatan, juga di ruang keluarga masyarakat AS.

Sejak tahun 1968 hingga selanjutnya, liputan media sebagian besar tidak mendukung perang. Gambar-gambar warga sipil yang tidak berdosa terbunuh, cacat, dan disiksa ditayangkan di TV dan surat kabar. Banyak orang Amerika merasa ngeri dengan itu dan berbalik menentang perang.

Aksi protes besar-besaran bermunculan di seantero negeri.

Pada salah satu demonstrasi pada 4 Mei 1970, empat mahasiswa demonstran damai di Universitas Negeri Kent di Ohio ditembak mati oleh Garda Pengawal Nasional.

Apa yang disebut sebagai "Pembantaian di Negara Bagian Kent" itu hanya membuat lebih banyak orang menentang perang.

Kebijakan wajib militer yang tidak disukai publik juga berdampak buruk pada moral masyarakat. Begitu pula dengan gambar-gambar peti mati tentara AS yang dipulangkan. Sekitar 58.000 prajurit AS tewas atau hilang dalam perang tersebut.

Menurut Profesor Vu, ini menjadi keuntungan besar bagi utara. Meskipun mereka kehilangan lebih banyak, negara totaliter mereka memiliki kendali mutlak atas media sehingga bisa memonopoli informasi.

"AS dan Vietnam Selatan tidak memiliki kapasitas dan kemauan untuk membentuk opini publik sebagaimana yang bisa dilakukan oleh Komunis," kata dia.

"Mereka memiliki sistem propaganda besar-besaran. Mereka menutup perbatasan dan menekan perbedaan pendapat. Siapa pun yang tidak setuju dengan perang dikirim ke penjara,” lanjutnya.

AS gagal memenangi hati masyarakat Vietnam Selatan

Ini adalah perang yang sangat brutal yang membuat AS menggunakan berbagai senjata mengerikan.

Penggunaan napalm (pembakar petrokimia yang membakar pada suhu 2.700C dan menempel pada apa pun yang disentuhnya) dan Agen Oranye (bahan kimia yang digunakan untuk menggunduli hutan tempat musuh bersembunyi, juga membunuh tanaman pangan sehingga menyebabkan kelaparan) memberi persepsi buruk terhadap AS di antara penduduk desa.

Misi "cari dan hancurkan" telah membunuh warga sipil tak berdosa yang jumlahnya tidak terhitung dalam peristiwa seperti pembantaian My Lai 1968, di mana tentara AS membunuh ratusan warga sipil Vietnam dalam salah satu insiden paling dikenal dari perang ini.

Kematian korban sipil ini mengasingkan penduduk lokal yang juga tidak cenderung mendukung Viet Cong.

"Ini bukan berarti sebagian besar orang Vietnam Selatan berkomitmen menjadi komunis - kebanyakan orang hanya ingin melanjutkan hidup mereka dan sebisa mungkin menghindari perang," terang Middup.

Profesor Vu setuju bahwa AS kesulitan memenangkan hati dan pikiran orang Vietnam.

"Selalu sulit bagi tentara asing untuk membuat orang bahagia - Anda akan selalu memperkirakan bahwa mereka tidak terlalu disukai," ungkapnya.

Komunis memiliki moral yang lebih baik

Middup percaya bahwa secara umum, orang-orang yang memilih berperang di pihak komunis jauh lebih bertekad untuk menang dibandingkan orang-orang yang ditugaskan berperang pada pihak Vietnam Selatan.

"Ada penelitian yang dilakukan AS selama perang yang mengonfirmasi banyak interogasi terhadap tahanan komunis," kata Middup.

"Baik departemen pertahanan AS dan perusahaan Rand (sebuah think-tank yang terkait dengan militer AS) menghasilkan studi motivasi dan moral yang menyoroti mengapa orang-orang Vietnam Utara dan Viet Cong berperang,” ujarnya.

"Kesimpulan yang mereka sepakati adalah bahwa mereka termotivasi karena merasa apa yang mereka lakukan adalah tindakan patriotik, yang menyatukan kembali negara itu di bawah satu pemerintahan,” tambahnya.

Kemampuan pasukan komunis untuk terus bertahan meskipun banyak korban jiwa mungkin juga menjadi bukti kuatnya moral mereka.

Kepemimpinan AS terobsesi dengan jumlah. Jika mereka dapat membunuh musuh lebih cepat dari pergantian pasukan itu, komunis akan kehilangan keinginan untuk berperang.

Sekitar 1,1 juta pejuang Vietnam Utara dan Viet Cong terbunuh selama perang, namun komunis tampaknya bisa mengisi kepergian mereka hingga akhir perang.

Profesor Vu tidak yakin apakah utara memiliki moral yang lebih baik, tetapi dia mengakui bahwa indoktriknasi yang diterima pasukan utara telah "mempersenjatai" mereka.

"Mereka mampu membuat orang percaya pada penyebabnya. Berkat propaganda dan sistem pendidikan, mereka mampu mengubah orang menjadi peluru,” urainya.

Pemerintah Vietnam Selatan tidak populer dan korup

Menurut Middup, masalah yang dihadapi selatan adalah kurangnya kredibilitas dan keterkaitan mereka dengan bekas kekuatan kolonial.

"Perpecahan antara Vietnam Utara dan Selatan selalu dibuat-buat, yang disebabkan oleh Perang Dingin," terangnya.

"Tidak ada alasan budaya, etnis, atau bahasa untuk membagi Vietnam menjadi dua,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa selatan didominasi oleh agama minoritas yakni Katolik.

Meskipun kelompok ini mewakili hanya sekitar 10-15% populasi pada saat itu (mayoritas masyarakat Vietnam beragama Buddha), banyak dari mereka di utara melarikan diri dari selatan karena takut akan penganiayaan, menciptakan apa yang oleh Middup disebut sebagai "massa yang kritis" dalam politik bernegara di selatan.

Dan para politisi di Selatan, seperti Presiden Ngo Dinh Diem, memiliki teman-teman Katolik yang kuat di AS, seperti Presiden John F Kennedy.

Dominasi oleh agama minoritas ini "membuat negara Vietnam Selatan tidak disukai oleh sebagian besar penduduknya yang beragama Buddha," kata Middup.

Menurut dia, ini memicu krisis legitimasi, dan pemerintahan yang dipandang oleh mayoritas orang Vietnam sebagai impor asing, warisan kolonialisme Prancis, seperti yang diperangi oleh umat Katolik dengan Prancis.

"Kehadiran setengah juta tentara AS menggarisbawahi fakta bahwa pemerintah ini bergantung pada orang asing dalam segala hal," tambah Dr Middup.

"Vietnam Selatan tidak pernah menjadi proyek politik yang dapat meyakinkan banyak orang bahwa negara itu layak untuk diperjuangkan hidup dan mati,” lanjutnya.

Hal ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan apakah pasukan AS semestinya dikirim untuk menopang negara yang dia gambarkan sangat korup.

"Dari awal hingga kehancurannya, [Republik Vietnam] adalah negara yang sangat korup, yang diperparah oleh suntikan besar bantuan AS dari tahun 1960 hingga 1975. Itu benar-benar membuat ekonomi Vietnam Selatan terguncang," jelas dia.

"Pada dasarnya ini berarti bahwa tidak seorang pun bisa memperoleh jabatan apa pun, baik sipil maupun militer, tanpa menyuap,” ujarnya.

Menurut Middup, ini memiliki konsekuensi besar bagi angkatan bersenjata.

"Artinya, AS tidak akan pernah bisa membangun tentara Vietnam Selatan yang andal dan kompeten," ujarnya.

"Jadi itu tidak terelakkan, dan diakui oleh Presiden Richard Nixon, bahwa ketika pasukan AS pergi pada suatu waktu yang tidak pasti di masa depan, negara Vietnam Selatan akan runtuh,” terangnya.

AS dan Vietnam Selatan menghadapi batasan yang tidak dihadapi utara

Profesor Vu tidak setuju bahwa kekalahan di selatan tidak dapat dihindari. Dia merasa bahwa pakar AS soal Vietnam biasanya mencari-cari alasan.

"Mereka ingin seseorang disalahkan atas kekalahan itu, dan yang paling mudah disalahkan adalah Vietnam Selatan," kata dia, sambil menambahkan bahwa kritik terhadap korupsi dan pilih kasih terhadap umat Katolik telah dilebih-lebihkan dalam laporan AS.

"Ada banyak korupsi, tapi tidak pada tingkat yang menyebabkan kekalahan dalam perang. Itu menyebabkan banyak inefisiensi dan unit militer tidak efektif, tapi secara keseluruhan, militer Vietnam Selatan bertempur dengan sangat baik," bantahnya.

Jadi Vu percaya bahwa akan lebih baik bagi selatan -yang kehilangan 200.000 hingga 250.000 tentara selama perang—untuk melakukan semua pertempuran, meskipun dengan senjata dan dana dari AS.

Pada akhirnya, menurut Vu, faktor penentunya adalah kemampuan pasukan utara bertahan dalam perang yang berlangsung sangat lama, yang tidak dapat ditandingi oleh pasukan selatan yang lebih liberal.

Karakter dari sistem politiknya membuat publik bercaya pada perang dan tidak mengetahui banyak soal korban yang berjatuhan.

"AS dan Vietnam Selatan sama sekali tidak mampu membentuk opini publik seperti yang bisa dilakukan komunis," kata Prof Vu.

"Meskipun kehilangan banyak tenaga, mereka masih bisa bergerak," sambungnya, sambil menambahkan bahwa taktik militer seperti bunuh diri, serangan "gelombang manusia" ada di utara, namun tidak di selatan.

Dia menegaskan, yang terpenting adalah dukungan keuangan dan militer untuk utara dari Uni Soviet dan China tidak goyah, tidak seperti yang dilakukan AS kepada selatan.