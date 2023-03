JAKARTA- Alasan Israel dan Palestina tidak pernah akur dikarenakan konflik antara dua negara Timur Tengah ini telah menjadi isu kemanusiaan yang tak kunjung berakhir.

Berikut alasan Israel dan Palestina tidak pernah akur dilansir dari Vox:

1. Perebutan Wilayah

Alasan kedua negara ini masih berkonflik panas hingga saat ini adalah adanya permasalahan perebutan wilayah.

Konflik perebutan wilayah dimulai pada abad ke-20 dimana saat itu orang-orang Yahudi melarikan diri dari penganiayaan di Eropa dan ingin mendirikan tanah air nasionalnya di wilayah Ottoman. Sedangkan wilayah tersebut merupakan milik mayoritas orang Palestina sehingga mereka menolaknya.

PBB sebenarnya telah turun tangan dengan memberikan masing-masing kelompok bagian tanah. Namun, Israel terus memperebutkan tanah yang sebenarnya milik Palestina.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Ingin Memonopoli Tanah

Sejalan dengan itu, melansir dari Daily Sabah mengapa kedua negara ini tak pernah akur adalah karena Israel pada intinya memiliki tujuan untuk memonopoli tanah milik Palestina dengan menghancurkan rakyat Palestina secara keseluruhan.

Ditambah lagi Israel mendapatkan dukungan dari negera adikuasa. Amerika Serikat sendiri menjadi pos terdepan untuk mempertahankan dan memajukan Israel demi kepentikan Amerika itu sendiri. Sebaliknya, Palestina didukung oleh negara-negara muslim karena kepentingan regionalnya.

Salah satu bukti dukungan AS terhadap Israel adalah pada 2017 lalu saat Donald Trump yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden AS menyatakan bahwa dirinya pro Israel. Bahkan Joe Biden, Presiden AS saat ini, diam-diam menjual senjata bom ke Israel dengan nilai Rp 10 triliun.

3. Konflik Dalam Negeri

Selain itu, Israel juga memiliki konflik dalam negeri yang membuatnya terlihat tidak aman di hadapan rakyatnya sendiri. Pasalnya, Israel memiliki populasi campuran dari berbagai belahan dunia.

Sehingga untuk memastikan adanya persatuan internal di antara orang-orang Yahudi, Israel membutuhkan perang dengan melawan Palestina.

(RIN)