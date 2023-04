MASYARAKAT muslim di dunia tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sejumlah Presiden Amerika Serikat (AS) turut mengucapkan selamat puasa Ramadhan bagi muslim AS dan di dunia. Para Presiden AS pun itu menyampaikan harapannya di bulan Ramadhan.

Berikut Presiden AS yang pernah mengucapkan selamat puasa Ramadhan, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (2/4/2023) :

1. Joe Biden

Presiden Ke-46 AS Joe Biden mengucapkan selamat puasa Ramadhan, pada Rabu (22/3/2023). melansir situs id.usembassy.gov, ia dan istri, Jill Biden, memberitakan pidato terkait menyambut bulan suci Ramadhan 2023.

“Saya dan Jill menyampaikan salam kepada muslim di seluruh negeri dan seluruh dunia untuk memulai bulan suci Ramadhan, waktu untuk berpuasa, mensucikan diri, beramal, beribadah,” ujar Joe Biden, dikutip situs resmi Gedung Putih.

Di bulan Ramadhan yang dianggap sebagai masa refleksi sakral ini, AS juga menegaskan kembali dukungannya kepada muslim yang menderita kesulitan serta kehancuran. Joe Biden mengatakan, AS berdiri dalam solidaritas dengan umat muslim yang menghadapi penindasan, termasuk Uighur di China, Rohingya di Myanmar, serta muslim lainnya yang menghadapi penganiayaan di dunia.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Donald Trump Presiden Donald Trump pernah mengucapkan selamat puasa Ramadhan pada 2017. Atas nama warga AS, Trump mengharapkan Ramadhan penuh suka cita untuk seluruh muslim. ketika puasa, muslim di AS dan dunia menemukan makna serta inspirasi dalam melakukan kegiatan amal serta berdoa yang memperkuat muslim. Trump juga mengatakan, semangat Ramadhan memperkuat kesadaran terkait kewajiban bersama untuk menolak kekerasan, mengupayakan perdamaian, memberi kepada mereka yang membutuhkan. 3. Barack Obama Sewaktu menjabat presiden, Barack Obama juga mengucapkan selamat puasa Ramadhan, misalnya pada minggu (5/6/2016). Obama mengatakan, ketika muslim di AS merayakan bulan suci, ia diingatkan bahwasanya ia adalah satu keluarga. “Saya berdiri tegak bersama dengan muslim AS menolak suara yang ingin memecah belah atau membatasi kebebasan beragam dan hak sipil,” ujar Obama. Presiden yang menjabat dari 2009-2017 kerap mengucapkan selamat puasa Ramadhan bagi muslim di AS dan di dunia. Pada 2013, ia juga mengucapkan selamat puasa Ramadhan. Pada kesempatan itu, Obama mengatakan Ramadhan merupakan waktu untuk merenung, puasa, serta beribadah. Tak hanya itu, Ramadhan juga memberi kesempatan untuk berkumpul bersama teman dan keluarga. (Diolah dari berbagai sumber/Litbang MPI/Tika Vidya Utami)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.