YOGYAKARTA - Raut muka bahagia terpancar dari puluhan anak panti Asuhan Bina Siwi ketika tiba di halaman Next Hotel Yogyakarta yang berada di jalan Laksda Adisutjipto Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Sabtu (1/4/2023) sore.

Puluhan penghuni Panti Asuhan Bina Siwi ini sengaja diundang oleh pihak Next Hotel untuk berbuka bersama di hotel yang masih berada di naungan MNC Group ini. Melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini, Next Hotel ingin berbagai kebahagiaan dengan anak-anak Panti Asuhan Bina Siwi.

General Manager Next Hotel Yogyakarta Albert Jones Kusuma mengatakan hari ini Next Hotel Yogyakarta mengadakan acara berbagi bersama Panti Asuhan Bina Siwi. Pihaknya ingin mengajak anak-anak panti asuhan untuk berbuka puasa bersama seluruh manajemen dan karyawan Next Hotel.

"Kami juga ajak mengaji bersama, lalu kemudian ada makanan yang akan dihidangkan untuk menikmati bersama untuk buka puasa hari ini," tutur Albert.

Menurutnya, Next Hotel sengaja memilih Panti Asuhan yang terletak di kabupaten Bantul Yogyakarta ini karena sejauh ini panti asuhan Bina Siwi adalah satu dari sedikit panti asuhan yang menampung anak-anak berkebutuhan khusus baik itu dari bayi hingga dewasa.

Kondisi Panti Asuhan Bina Siwi saat ini memang sangat membutuhkan bantuan. Karena selama ini masih sangat sedikit donatur yang rutin donasi ke panti asuhan tersebut. Sehingga anak-anak di panti asuhan Ini akhirnya mengambil jalan dengan membuat karya sendiri, membuat kerajinan sendiri dan kemudian untuk mereka jual agar mendapat atau menghasilkan dana.

"Dana itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari," tutur dia.

Albert berharap dengan adanya kegiatan ini maka nantinya banyak pihak yang kemudian terbuka mengenai keberadaan panti asuhan. Hal ini diharapkan akan menjadi pintu untuk membuka lebih banyak jalan bagi donatur-donatur untuk datang dan kemudian mendonasikan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada panti asuhan Bina Siwi.

Harapannya anak-anak Panti Asuhan dapat hidup lebih layak agar dapat mandiri agar dapat mencapai harapan-harapan yang mereka cita-citakan. Di samping itu, dia berharap agar anak-anak itu dalam momentum suasana Ramadan saat ini mereka juga dapat menikmati puasa dan puasanya lancar.

"Kami ingin banyak orang yang ikut berbagi kebahagiaan bersama mereka sehingga mereka pun dapat merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasakan," tambahnya.

Selain kegiatan ini, pihaknya juga sangat rutin dalam kegiatan CSR lainnya. Next Hotel di bawah MNC Group memiliki platform MNC peduli. Di mana mereka sangat konsisten kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Sehingga secara rutin pihaknya mencari siapa-siapa saja atau kelompok mana yang membutuhkan bantuan. "Di situ kami akan menyalurkan bantuan-bantuan yang kami bisa lakukan dan bergabung dengan teman-teman atau partner partner yang ikut join yang bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik," terangnya. Salah satu pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi, Sugiman mengatakan para penghuni Panti Asuhan yang berada di komplek Balai Desa Sindangsari Pajangan Bantul Yogyakarta ini sangat berbahagia dengan kegiatan berbagai kebahagiaan dan berbuka puasa Next Hotel ini. Setidaknya 39 orang penghuni Panti Asuhan dan 9 pengasuh merasa sangat senang "Kebetulan 39 orang ini semuanya berkebutuhan khusus mulai tunawicara dan intelegensi rendah serta anak-anak itu semuanya 90% sudah tidak punya orang tua. Kegiatan ini sangat membuat kami bahagia," tutur dia. Pihaknya sangat berterimakasih kepada Next Hotel dan berbagai pihak yang telah mengundang mereka berbuka bersama dan memberikan sumbangan kepada Panti Asuhan ini. Dan ia berharap nantinya anak-anak panti asuhan ini dapat mengembangkan diri mereka minimal bisa mandiri. "Tempat kami memang anaknya ada yang sudah dewasa. Tapi meski dewasa tapi mereka seperti anak usia 6-7 tahun," ujar dia. Salah satu penghuni panti Asuhan Bina Siwi, Andono Gatik (36) mengaku senang diajak jalan-jalan ke Next Hotel ini. Dan selama ini dia memang belum pernah berkunjung ke hotel. Gatik mengaku acara sangat menyenangkan. "Seru banget, mbak-mbaknya baik banget," kata dia.

