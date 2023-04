NEW YORK – Media Amerika Serikat (AS) melaporkan balon China yang terbang di atas AS awal tahun ini berhasil mengumpulkan intelijen dari pangkalan militer selama berhari-hari sebelum ditembak jatuh.

NBC News yang mengutip pejabat AS melaporkan balon tersebut dapat mengirimkan data ke Beijing secara real time.

Menurut seorang pejabat yang dikutip oleh jaringan tersebut, pesawat itu mengambil sinyal elektronik daripada mengambil gambar.

Gedung Putih tidak mengkonfirmasi laporan tersebut.

Namun para pejabat AS mengatakan mereka berhasil membatasi kemampuan pengumpulan-intelijen balon saat melayang di atas negara.

Pada Senin (3/4/2023), seorang juru bicara departemen pertahanan mengatakan bahwa Biro Investigasi Federal (FBI) masih memeriksa puing-puing balon tersebut.

"Kami tahu bahwa balon itu dapat digerakkan dan didorong dengan sengaja di sepanjang jalurnya," kata juru bicara Sabrina Singh, yang menolak mengatakan instalasi militer mana yang dapat diterbangkan oleh balon tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

"Kami masih melakukan penilaian tentang apa yang dapat dikumpulkan oleh intel China, tetapi kami tahu bahwa langkah-langkah yang kami ambil memberikan sedikit nilai tambah untuk apa yang dapat mereka kumpulkan dari satelit sebelumnya," lanjutnya. Pejabat AS mengatakan mereka melacak balon itu di atas Alaska dan Kanada sebelum masuk kembali ke wilayah udara Amerika pada awal Februari lalu. Pengakuan publik bahwa balon itu terbang di atas benua AS memicu pelacakan, pengamatan langit, dan spekulasi selama berhari-hari. Pesawat - yang tingginya sekitar 200 kaki (60 m) - ditembak jatuh jet tempur AS di lepas pantai Carolina Selatan pada 4 Februari lalu. Pejabat Amerika kemudian mengatakan mereka telah menemukan balon itu. Pejabat China mengatakan itu adalah balon cuaca sipil dan AS bereaksi berlebihan dengan menembak jatuhnya. Para pejabat mengatakan kepada media AS bahwa China mampu mengendalikan balon tersebut sehingga dapat melewati beberapa pangkalan militer, terkadang terbang dalam putaran angka delapan. Insiden itu memicu pertikaian diplomatik dan menyebabkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan perjalanan ke China. Dalam minggu-minggu setelah balon ditembak jatuh, jet tempur AS menembak jatuh beberapa balon lain yang mereka duga berasal dari China. Departemen pertahanan AS mengatakan China mengoperasikan armada balon di seluruh dunia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.