CANBERRA – Pelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu pelajaran yang diminati di kalangan masyarakat Australia. Saat ini kelas-kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa diselenggarakan di berbagai kota di Negeri Kanguru, termasuk di Canberra.

Di Canberra, kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa diselenggarakan oleh Australia Indonesia Association (AIA) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra.

Kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa di Canberra ini cukup banyak dan berasal dari berbagai kalangan, baik dari profesional, pelaku bisnis, pegawai pemerintahan maupun masyarakat umum.

Untuk memberikan apresiasi kepada para pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk orang dewasa di Canberra, Duta Besar (Dubes) Republik Indonesiauntuk Australia dan Republik Vanuatu, DR. Siswo Pramono, menyelenggarakan acara silaturrahmi dan makan malam bersama. Acara yang digelar pada Senin (3/4/2023) di Wisma Indonesia Canberra ini dihadiri oleh 30 orang pemelajar bahasa Indonesia untuk orang dewasa.

Dalam sambutannya Dubes Siswo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemelajar bahasa Indonesia untuk semangat dan konsistensinya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dubes juga berharap para pemelajar bias turut mempromosikan bahasa Indonesia ke masyarakat Australia serta ke siswa-siswa sekolah.

“Kami membaca data bahwasanya minat pelajar Australia di sekolah untuk belajar bahasa Indonesia mengalami penurunan. Di sisi lain, banyak juga sekolah yang kekurangan guru bahasa Indonesia. Oleh karena itu kami terus berusaha mempromosikan bahasa Indonesia kepada siswa di sekolah-sekolah serta berusaha membantu sekolah yang kekurangan guru dengan pengiriman guru bantu”, kata Siswo.

Sementara Presiden AIA, Bapak Les Boag, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada KBRI Canberra untuk dukungan yang terus diberikan selama ini, baik untuk kegiatan-kegiatan AIA secara umum maupun kegiatan pembelajaran BIPA. Kerjasama antara AIA dan KBRI menurut Pak Les sangat berarti bagi penguatan hubungan antarmasyarakat Indonesia dan Australia.

“Kami memang tidak bias banyak membantu dalam peningkatan jumlah pelajar bahasa Indonesia di sekolah, namun kami selalu berusaha maksimal untuk memperbanyak jumlah pemelajar bahasa Indonesia dari kalangan orang dewasa. Dan kami akan terus melakukan yang terbaik untuk mempromosikan Bahasa dan budaya Indonesia di kalangan masyarakat Australia, khususnya di Canberra,” ungkapnya.

Senada dengan Dubes, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib mengungkapkan bahwa KBRI sudah melaksanakan berbagai program untuk mempromosikan bahasa Indonesia di sekolah maupun universitas Australia.

“Kami secara rutin melaksanakan Indonesia Goes To School, Ambassador Goes To Campus, roadshow budaya kesekolah dan kampus, serta mengundang guru dan kepala sekolah dalam expo budaya Indonesia. Sementara untuk promosi bahasa Indonesia ke masyarakat, kami bekerja sama dengan AIA, khususnya di Canberra,” jelas Najib.

Para pemelajar BIPA untuk orang dewasa mengaku senang belajar bahasa Indonesia karena adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang-orang Indonesia.

Salah seorang pemelajar BIPA, Will, yang merupakan pegawai di salah satu instansi pemerintah di Canberra mengungkapkan bahwa dirinya sudah lima tahun belajar bahasa Indonesia. Dirinya mengaku senang bias belajar bahasa Indonesia karena sangat berguna dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan orang Indonesia.

Sementara pemelajar BIPA yang lain, Emily yang merupakan seorang pengusaha mengaku sering keliling Indonesia. Emily tertarik belajar bahasa Indonesia agar bias berkomunikasi secara langsung dengan orang Indonesia saat melakukan kunjungan-kunjungan bisnis maupun liburan ke Indonesia.

Acara silaturrahmi Dubes RI dengan pemelajar BIPA untuk orang dewasa di Canberra berlangsung hangat. Para pemelajar disuguhkan hidangan khas Indonesia seperti rendang, soto ayam, sate padang, martabak dan lain-lain. Selain itu para tamu juga dihibur dengan penampilan okulele dan lagu-lagu Indonesia.