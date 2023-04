NEW YORK – Menurut laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan 1 dari 6 orang secara global dipengaruhi oleh kemandulan atau istilah medisnya infertilitas. WHO menekankan bahwa kondisi tersebut umum terjadi.

Laporan itu menyatakan tingkat infertilitas – didefinisikan sebagai tidak dapat hamil setelah satu tahun melakukan hubungan seks tanpa kondom – serupa di semua negara dan wilayah.

“Dalam analisis kami, prevalensi global infertilitas seumur hidup adalah 17,5%, yang berarti 1 dari setiap 6 orang mengalaminya seumur hidup mereka,” kata Dr. Gitau Mburu, seorang ilmuwan penelitian kesuburan di WHO, Senin (3/4/2023), dikutip CNN.

“Prevalensi infertilitas seumur hidup tidak berbeda dengan klasifikasi pendapatan negara,” lanjutnya.

“Prevalensi seumur hidup adalah 17,8% di negara berpenghasilan tinggi dan 16,5% di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang, sekali lagi, bukanlah perbedaan yang substansial atau signifikan,” ujarnya.

Namun ada perbedaan dalam berapa banyak pengeluaran orang untuk perawatan kesuburan dan seberapa terjangkau perawatan tersebut.

“Orang-orang di negara-negara termiskin menghabiskan proporsi yang jauh lebih besar dari pendapatan mereka untuk satu siklus IVF atau perawatan kesuburan dibandingkan dengan negara-negara kaya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah area dengan risiko ketidaksetaraan tingkat tinggi dalam akses ke perawatan kesehatan,” paparnya.

Laporan WHO yang digambarkan sebagai yang pertama dari jenisnya dalam satu dekade ini mencakup analisis data infertilitas dari tahun 1990 hingga 2021. Data tersebut berasal dari 133 penelitian yang diterbitkan sebelumnya tentang prevalensi infertilitas. “Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan data terbaru tentang perkiraan prevalensi infertilitas global dan regional dengan menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai negara, memastikan bahwa kami mempertimbangkan pendekatan studi yang berbeda,” tambahnya. Berdasarkan data tersebut, para peneliti memperkirakan bahwa prevalensi infertilitas seumur hidup – mewakili proporsi orang yang pernah mengalami infertilitas dalam kehidupan reproduksinya – adalah 17,5% pada 2022. Prevalensi periode infertilitas, yang berarti proporsi orang dengan infertilitas pada titik tertentu saat ini atau di masa lalu, ditemukan sebesar 12,6% pada 2022. Menurut laporan WHO, meskipun data menunjukkan beberapa variasi dalam prevalensi infertilitas di seluruh wilayah – dengan prevalensi seumur hidup tertinggi sebesar 23,2% di Pasifik Barat, dibandingkan dengan yang terendah sebesar 10,7% di Mediterania Timur – perbedaan regional tersebut tidak substansial atau konklusif berdasarkan data. Para peneliti juga tidak menentukan apakah tingkat infertilitas global meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. “Data yang kami analisis untuk laporan ini adalah dari 1990 hingga 2021, dan selama periode tersebut, kami tidak melihat bukti peningkatan angka infertilitas. Namun, cara data disusun, tidak benar-benar diatur untuk menjawab pertanyaan itu,” kata Dr. James Kiarie, Kepala kontrasepsi dan perawatan kesuburan di WHO, pada Senin (3/4/2023). "Kami tidak dapat, berdasarkan data yang kami miliki, mengatakan bahwa infertilitas meningkat atau konstan - jadi kami harus mengatakan bahwa mungkin juri masih belum menjawab pertanyaan itu,” lanjutnya. Infertilitas, yang memengaruhi sistem reproduksi pria atau wanita, dapat diobati dengan obat-obatan, pembedahan, atau teknologi reproduksi berbantuan seperti fertilisasi in vitro atau IVF, di mana sel telur dan sperma digabungkan dalam cawan laboratorium dan dimasukkan ke dalam rahim setelah sel telur dibuahi kemudian menjadi embrio. “Infertilitas adalah masalah kesehatan utama dan tersebar luas yang memengaruhi 1 dari 6 orang secara mengejutkan di seluruh dunia selama masa reproduksi mereka,” kata Dr. Pascale Allotey, Direktur Departemen Penelitian dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi di WHO, pada Senin (3/4/2023). Meskipun demikian, Allotey mengatakan solusi untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan infertilitas tetap kurang dana dan tidak dapat diakses oleh banyak pasien karena biayanya yang tinggi. “Infertilitas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena dapat menimbulkan dampak negatif yang luas pada kehidupan orang-orang yang terkena dampaknya,” katanya. “WHO menyerukan akses universal ke perawatan kesuburan berkualitas tinggi yang terjangkau, data yang lebih baik untuk memungkinkan infertilitas ditangani secara bermakna dalam kebijakan dan program kesehatan, dan upaya yang lebih besar untuk memastikan masalah ini tidak lagi dikesampingkan dalam penelitian dan kebijakan kesehatan,” tambahnya. Sementara itu, Dr. David Keefe, ahli endokrinologi reproduksi dan spesialis infertilitas di NYU Langone Fertility Pusat di New York mengatakan kelompok kesehatan masyarakat global biasanya meminta perhatian pada kelebihan populasi sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama, sehingga sorotan bahwa laporan WHO mengenai infertilitas tidak hanya mengejutkan tetapi juga disambut baik. Keefe diketahui tidak terlibat dalam penelitian WHO. “Laporan itu tidak mengejutkan saya dalam hal isinya, karena sudah lama diketahui bahwa kemandulan jauh lebih umum daripada yang ingin dipikirkan siapa pun: Memiliki anak dan memiliki keluarga adalah semacam impian atau aspirasi universal bagi orang-orang. dari setiap negara, dari setiap daerah. Yang mengejutkan saya adalah Organisasi Kesehatan Dunia keluar untuk mendukungnya,” ungkapnya. “Itu adalah pengakuan yang disambut baik atas langkah lain yang dijatuhkan di depan populasi,” katanya. “Pengakuan bahwa ini adalah masalah dunia dan bahwa perhatian tambahan harus diberikan padanya dalam hal kebijakan dan strategi sangat disambut baik,” tambahnya. Dr. Emre Seli, kepala petugas ilmiah untuk kesehatan ibu dan bayi nirlaba March of Dimes mengatakan, seiring waktu, berbagai faktor dapat memengaruhi kesuburan seseorang, dan usia adalah salah satu yang terpenting. Seli, yang juga profesor di Fakultas Kedokteran Yale dan direktur medis Pusat Kesuburan Yale, tidak terlibat dalam laporan baru tersebut. “Kesuburan menurun seiring bertambahnya usia pasangan wanita,” ujarnya. “Kesuburan benar-benar merupakan masalah yang melelahkan secara emosional bagi mereka yang terpengaruh olehnya. Ini adalah sumber stres utama untuk ingin punya anak dan tidak bisa,” lanjutnya. “Sebagian besar pasien saya adalah wanita, dan mereka terpengaruh oleh hal ini di banyak tingkatan, dan mereka menderita karena kurangnya penelitian yang memadai serta kurangnya perlindungan asuransi yang memadai untuk menjalani perawatan yang mereka butuhkan,” ungkapnya.

