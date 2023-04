WAY KANAN - Polsek Negara Batin Polres Way Kanan berhasil mengamankan diduga pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) seorang pria berinisial SD (30).

Pedagang yang berdomisili di Gunung Sulah Kecamatan Way Halim, Kota Bandarlampung itu ditangkap atas dugaan pencurian uang ratusan juta rupiah di Blok C Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan pada Sabtu (1/4) lalu.

Kapolsek Negara Batin Iptu Pariang Marganda mengatakan, peristiwa pencurian tersebut berawal saat Sabtu (1/4) korban bernama Dasar Santoso dan istrinya berangkat ke salah satu SD di Negara Batin untuk melaksanakan rapat.

"Jadi di rumah hanya ada anak laki-laki korban," ujar Kapolsek, Selasa (4/4/2023).

Kemudian sekitar pukul 13.00 wib korban dan istrinya pulang ke rumah. Istri Santoso yang masuk ke dalam kamar langsung terkejut lantaran melihat keadaan kamar korban yang berantakan, lemari dan ventilasi jendela dalam keadaan rusak.

Kapolsek mengatakan, diduga pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak ventilasi jendela dan masuk kamar lalu mengambil uang dibawah kolong ranjang Rp100 juta.

Tak hanya itu, pelaku juga merusak lemari korban dan mengambil uang sekitar Rp11 juta. Selanjutnya pelaku keluar lagi melalui jendela ventilasi jendela yang dirusak.

Selanjutnya atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Negara Batin untuk ditindaklanjuti.

Iptu Pariang menambahkan, berdasarkan penyelidikan petugas, polisi mendapati seorang laki laki yang mencurigakan terekam CCTV yang berada di seputaran TKP pada saat kejadian. Berdasarkan hal tersebut, petugas kemudian melakukan pengejaran ke Bandarlampung. Akhirnya petugas berhasil meringkus pelaku saat tengah berada di salah satu Bank Swasta di Antasari Bandarlampung, Senin (3/4). Kapolsek mengungkapkan, selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti uang sekitar Rp46 juta, Tas jenis ransel sebanyak 324 buah dan sebanyak 179 pasang sandal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara.

