JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, secara simbolis melepas pendistribusian 2 ribu paket bantuan kemanusiaan untuk negeri, Selasa (4/4/2023) di Polda Riau.

Iqbal menjelaskan, pendistribusian paket bantuan kemanusiaan ini sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Baik itu dilaksanakan Polda Riau maupun jajaran Polres hingga Polsek.

"Kita melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk negeri kepada masyarakat karena kita peduli kepada masyarakat," ujar Iqbal.

Ia melanjutkan, harga sejumlah beberapa bahan pokok yang naik belakangan ini, seperti minyak goreng dan sebagainya.

"Karena itu di bulan baik ini, di momentum yang penuh rahmat dan berkah ini sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat Bapak Kapolri menginstruksikan agar semua Polda sampai ke Polsek jajaran mendekat ke masyarakat, membantu masyarakat," kata Iqbal.

Ia mengungkapkan, jumlah paket bantuan yang didistribusikan hari ini yakni sebanyak 2 ribu paket. Setiap paket berisi 5 kg beras, 1 kg gulas pasir, 1 liter minyak goreng, 1 kotak teh, dan 5 bungkus mi instan.

Paket bantuan tersebut disalurkan tim Bhabinkamtibmas, Direktorat Samapta, Direktorat Lalu Lintas, Biro Logistik, dan beberapa satuan kerja lainnya.

"Semoga yang kita niatkan, yang kita kerjakan berpulang kepada kita semua. Berwujud pemberat timbangan amal bagi kita semua, aamiin ya rabbal'aalamiin,' ucap Iqbal.

Jenderal bintang dua itu berpesan, penyaluran paket bantuan ini hendaknya dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

"Saya berpesan ini harus by name by address, disalurkan betul kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Betul-betul tepat sasaran dan disalurkan baik," ucap Iqbal.