SEMARANG – Sebanyak 287 tersangka dari 224 kasus narkoba ditangkap Jawa Tengah. Ratusan tersangka itu ditangkap selama 20 hari Operasi Bersinar Candi 2023, pada 9 Maret-28 Maret 2023.

Rinciannya, kasus yang jadi target operasi (TO) sebanyak 176 kasus dengan 220 tersangka dari 123 kasus TO yang ditetapkan. Artinya 53 kasus lebih banyak dari target. Selain itu diungkap kasus non TO sebanyak 48 kasus dengan 67 tersangka.

“Total barang buktinya sabu 5,1 kg kemudian ganja 2,7 kg dan tembakau sintesis 104,41gram. Selama Operasi Bersinar Candi menyelamatkan 39.915 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi saat konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (4/4/2023).

Selain itu, ada kasus menonjol yang diungkap, di antaranya pengungkapan 4,026 kg sabu pada 26 Maret 2023 pukul 01.30 WIB di SPBU Kaligangsa Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Tersangkanya bernama Mutikwo Darmo Saputro dan Aswadi. Tersangka merupakan jaringan Aceh.

“Modus operandinya bandar dan produsen terputus, kurirnya pakai perempuan dan anak, ada juga yang melibatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan,” ujar Kapolda didampingi Direktur Resnarkoba Polda Jateng Kombes Lutfi Martadian.

Pada penanganannya, ada pembedaan antara pecandu dan kurir atau bahkan bandar. Ini nantinya ditangani tim asessment terpadu.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng Brigjen Heru Pranoto menambahkan provinsi ini prevalensinya menempati peringkat 8 se-Indonesia. “Di bawah Aceh yang rangking 6,” katanya. Pihaknya juga mengatakan selain mengungkap penyalahgunaan narkotika juga mengejar untuk pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari kejahatan itu. “Kita miskinkan, semiskin-miskinnya,” tuturnya.

