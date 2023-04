INDIA - Kereta di India menabrak lebih dari 13.000 sapi pada 2022 menurut data yang dirilis oleh pemerintah.

Menurut angka yang dibagikan oleh sembilan dari 17 zona kereta api di India dengan BBC, angka ini naik 24% dari 2019, ketika 10.609 sapi bertabrakan dengan kereta api,

Kematian ternak akibat tabrakan kereta bukanlah hal baru di India, meskipun sorotan media terhadap kematian ini telah meningkat selama beberapa tahun terakhir karena negara tersebut meluncurkan kereta yang lebih baru dan lebih mewah.

Pada 2019, kereta Vande Bharat Express berkecepatan semi-tinggi mogok hanya sehari setelah dihentikan oleh Perdana Menteri (PM) Narendra Modi. Pada saat itu, juru bicara perkeretaapian dikutip mengatakan bahwa kereta tersebut mungkin telah menabrak ternak di jalur tersebut.

Pada Oktober lalu, kereta Vande Bharat Express menabrak ternak tiga kali di negara bagian barat Gujarat, menyebabkan keterlambatan dan kerusakan. Dan minggu lalu, kereta andalan lainnya dalam rangkaian tersebut mengalami kerusakan setelah menabrak ternak selama uji coba menjelang peluncuran yang dijadwalkan.

Ribuan orang India mengambil ternak mereka untuk merumput di rerumputan di sepanjang rel kereta api. Banyak pemilik ternak juga tinggal di dekat rel atau menggiring ternaknya melintasi rel kereta api untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat.

Jaringan Kereta Api India sepanjang 67.546 mil yang sebagian besar melintasi lanskap pedesaan hampir sepenuhnya tidak berpagar dan memungkinkan semua jenis ternak berkeliaran melintasi rel dengan bebas. Ternak yang merumput di rerumputan atau sampah di sepanjang rel sering kali tertabrak.

Kereta kokoh India sebagian besar mampu menahan insiden ini, meskipun beberapa kereta yang lebih baru membutuhkan perbaikan setelah hidung dan panel depannya terkena dampak tabrakan ini.

Lalu ada juga ketidaknyamanan bagi penumpang.

Siaran pers perkeretaapian yang dikeluarkan pada Oktober lalu mengatakan bahwa insiden seperti itu merugikan operasi kereta api dan meningkatkan kemungkinan kecelakaan kereta api termasuk penggelinciran.

Pernyataan lebih lanjut menyatakan bahwa kecelakaan ini, membahayakan keselamatan penumpang dan dapat menyebabkan gangguan lalu lintas kereta api dan kerugian properti kereta api.

Pada 2022, dua zona utama perkeretaapian menghabiskan sedikit lebih dari 13 juta rupee untuk perbaikan rel dan kereta ap. Namun, tidak ada rincian berapa banyak uang yang dihabiskan untuk perbaikan karena kecelakaan ternak.

Pada Desember 2021, Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw mengatakan di parlemen bahwa pagar atau tembok pembatas sedang dibangun di sepanjang rel di daerah yang rawan dilintasi ternak. Dia menambahkan, langkah-langkah juga diambil untuk menghilangkan sampah dan memangkas pohon dan semak-semak di dekat rel.

Dia menambahkan bahwa jalan pendekatan ke kota-kota besar sedang diperbaiki untuk mendorong para penggembala ternak untuk menggunakannya sebagai pengganti rel kereta api.

Railways juga membangun pagar balok logam di rute Mumbai-Ahmedabad sepanjang 386 mil untuk mencegah ternak terlindas sehingga kereta api dapat berjalan dengan lancar.

Namun, beberapa ahli mengatakan bahwa memagari jaringan berkelok-kelok Indian Railways nyaris mustahil.

“Membarikade atau memagari rel kereta api bukanlah solusi yang tepat untuk masalah ini dan bahkan perusahaan kereta api tahu itu. Jika kita ingin menghentikan insiden seperti itu, kita harus memikirkan sesuatu yang out of the box,” terang Rakesh Chopra, seorang mantan pejabat kereta api, dikutip BBC.

Salah satu opsinya adalah mengajukan kasus dan mengenakan denda pada pemilik ternak yang masuk tanpa izin di rel. Sudah ada undang-undang untuk ini, yang menyatakan bahwa mereka yang terbukti bersalah juga dapat dijatuhi hukuman penjara hingga enam bulan dan denda hingga 1.000 rupee.

Western Railways mengatakan kepada BBC bahwa mereka telah mendaftarkan 191 kasus pelanggaran dan denda sebesar 9.100 rupee antara 2019 dan 2022. Namun ternyata, denda bukanlah pencegah yang kuat.

Mantan pejabat perkeretaapian lainnya Arunendra Kumar mengatakan bahwa memagari atau meninggikan jalur rel di seluruh negeri adalah solusi yang layak tetapi menambahkan bahwa itu bisa sangat mahal.

Cara yang lebih baik untuk mengatasi tabrakan ternak adalah bekerja dengan orang-orang yang tinggal di dekat rel kereta api dan membuat mereka sadar akan peran mereka dalam mencegah tabrakan tersebut.

“Kami juga dapat mengidentifikasi titik-titik [rawan kecelakaan] dan membuat koridor sapi-kerbau untuk mengekang tabrakan kereta-sapi,” tambahnya.