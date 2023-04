CHINA - Seorang pengunjung restoran menemukan jejak kaki dinosaurus di halaman Garden Restaurant di Sichuan, China. Jejak itu diduga berasal dari dinosaurus yang hidup sekitar 100 juta tahun lalu.

Dikutip dari Sci.News, Jumat (7/4/2023) penemuan jejak kaki dinosaurus itu terjadi pada tahun lalu. Jejak kaki itu memiliki ukuran 50 sampai 60 cm.

Dr. Anthony Romilio, ahli paleontologi dari Dinosaur Lab, University of Queensland mengungkap cetakan kaki itu milik sauropoda berleher panjang. Dinosaurus itu diduga hidup pada era Cretaceous.

"Ini adalah penemuan yang sangat menarik karena menunjukkan bahwa jejak dinosaurus penting dapat ditemukan di tempat yang tidak terduga," ujar Romilio.

BACA JUGA:

Romilio mengatakan temuan itu dipublikasikan di sebuah artikel ilmiah dalam jurnal Cretaceous Research dengan judul "Lower Cretaceous Dinosaur Tracks from the Danxia Landscape in Leshan, Southwest China".

Sebenarnya, lubang-lubang itu sudah teramati pada 1950-an. Namun, kala itu pemilik lahan memutuskan untuk menutup lubang untuk membuat lahan lebih rata. Kemudian, pemilik baru mengubah rumahnya menjadi restoran sekitar tiga tahun lalu dan lubang-lubang tersebut dibuka kembali.

BACA JUGA:

Menurut ahli paleontologi di China University of Geosciences Dr Lida Xing, lubang-lubang ini mulanya tidak dianggap aneh. Namun, pada akhirnya pertengahan 2022 lalu seorang pengunjung yang jeli menunjukkan bahwa lubang-lubang itu mungkin lebih dari sekadar lubang di tanah.

"Wilayah ini tidak memiliki catatan kerangka dinosaurus, jadi jejak fosil itu memberikan informasi yang tak ternilai tentang jenis dinosaurus yang hidup di daerah tersebut," kata Xing.

Follow Berita Okezone di Google News

Para peneliti memperkirakan dinosaurus yang memiliki jejak kaki tersebut mempunyai panjang sekitar 10 m atau 33 kaki. "Kami membandingkan ukuran jejak kaki dengan kerangka fosil lengkap," jelasnya. "Kami juga tahu bahwa mereka mengambil langkah yang cukup pendek untuk ukuran sebesar itu, dengan kecepatan berjalan sekitar 2 km (1,2 mil) per jam," lanjutnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.