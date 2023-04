JAKARTA- Mendiang Ratu Elizabeth II memiliki sejumlah perhiasan mewah dan bersejarah. Ratu Britania raya ini pun terlihat mengenakannya dalam beberapa kesempatan.

Kini, sejumlah perhiasan tak ternilai itu diwariskan kepada Putra Mahkota, Pangeran Charles. Ratu Elizabeth diketahui memiliki koleksi perhiasan pribadi terbesar dan termahal di dunia, di antara koleksinya itu ada sekitar 50 mahkota yang menakjubkan.

Berikut 7 perhiasan mewah dan bersejarah yang sering dipakai mendiang Ratu Elizabeth II dirangkum dari berbagai sumber:

1. Perhiasan Tiara The Girls of Britain and Ireland

Pada beberapa momen penting Ratu Inggris ini sering kali terlihat menggunakan Tiara The Girls of Britain and Ireland. Tiara itu didapatkan dari sang nenek yaitu Ratu Mary sebagai hadiah pernikahannya dengan Pangeran Philips pada tahun 1947.

2. Perhiasan Bros Cullinan III dan IV

Bros Cullinan III dan IV menjadi salah satu perhiasan favorit mendiang ratu Elizabeth II. Ratu mendapatkan bros tersebut dari warisan neneknya, Ratu Mary. Bros indah tersebut terbuat dari berlian Cullinan besar sekitar tahun 1905.

3. Perhiasan Gelang Pernikahan Edinburgh Gelang ini menjadi salah satu perhiasan kesayangan Ratu Elizabeth II. Pasalnya gelang tersebut merupakan hadia pernikahan dari Pangeran Philip. Ratu Elizabeth II kini telah meminjamkan gelang tersebut kepada Kate Middleton. 4. Perhiasan Mahkota Penobatan George IV Mahkota itu awalnya dibuat ketika penobatan Raja George IV tahun 1820. Dari situ setiap ratu akan menurunkan mahkota itu kepada penerusnya hingga sampailah ke Ratu Elizabeth II. 5. Perhiasan Anting-anting Mutiara Ratu Victoria Anting-anting perhiasan berbentuk tetesan air mata Ratu Elizabeth II dapatkan dari neneknya Ratu Victoria sebagai warisan. Ratu Victoria mendapatkan anting indah tersebut suaminya, Pangeran Albert. 6. Perhiasan Kalung Mutiara Tiga Untai dan Anting Ratu Mary Kalung tiga mutiara tiga untai serasi dengan antingnya seringkali terlihat menghiasi penampilan Ratu Elizabeth II baik ketika bepergian atau melakukan tugas istana. Ratu Inggris itu memiliki tiga kalung mutiara yang sangat mirip. Masing-masing ia dapatkan dari Raja George V, pemberian Emir Qatar dan buatannya sendiri. Sedangkan anting mutiara yang kerap dipakai bersamaan merupakan peninggalan dari neneknya, Ratu Mary. 7. Perhiasan Tiara The Grand Duchess Vladimir Selain Tiara The Girls of Britain and Ireland, Ratu Elizabeth II juga sering terlihat mengenakan Taira Vladimir. Tiara yang sangat indah ini terbuat dari mutiara, berlian dan zamrud dan memiliki sejarah panjang. Awalnya tiara ini milik permaisuri kekaisaran Rusia Grand Duchess Maria Pavlovna. Berbagai cerita muncul hingga tiara itu sampai masuk ke Inggris dan dibeli oleh Ratu Mary. Kemudian Ratu Mary meneruskan Tiara Vladimir itu ke cucunya sendiri, Ratu Elizabeth II.

