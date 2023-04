CHINA - China telah mensimulasikan serangan presisi terhadap sasaran utama di Taiwan dan perairan sekitarnya selama latihan militer hari kedua.

Latihan - yang oleh Beijing disebut sebagai "peringatan keras" ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri - adalah tanggapan terhadap kunjungan presiden Taiwan ke Amerika Serikat (AS) pada minggu lalu.

Saat militer China menyimulasikan pengepungan pulau itu, AS mendesak China untuk menahan diri.

Taiwan mengatakan sekitar 70 pesawat China terbang di sekitar pulau itu pada Minggu (9/4/2023). Sebelas kapal Tiongkok juga terlihat.

Pada Sabtu (8/4/2023), Taiwan mengatakan bahwa 45 pesawat tempur melintasi garis median Selat Taiwan - garis pemisah tidak resmi antara wilayah Taiwan dan China - atau terbang ke bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Operasi yang dijuluki "Pedang Bersama" oleh Beijing itu akan berlanjut hingga Senin (10/4/2023). Pejabat Taiwan sangat marah dengan operasi tersebut.

Pada Sabtu (8/4/2023) para pejabat pertahanan di Taipei menuduh Beijing menggunakan kunjungan Presiden Tsai ke AS sebagai "alasan untuk melakukan latihan militer, yang secara serius merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan".

Follow Berita Okezone di Google News

Pada hari pertama latihan, salah satu kapal China menembakkan peluru saat berlayar di dekat pulau Pingtan, titik terdekat China ke Taiwan.

Dewan Urusan Kelautan Taiwan, yang menjalankan Penjaga Pantai, mengeluarkan rekaman video yang menunjukkan salah satu kapalnya membayangi kapal perang China, meskipun tidak memberikan lokasi.

Dalam rekaman itu terdengar seorang pelaut memberikan informasi keras ke kapal China melalui radio.

"Anda benar-benar merusak perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional. Harap segera berbalik dan pergi. Jika Anda terus melanjutkan, kami akan mengambil tindakan pengusiran,” terangnya, dikutip BBC.

Rekaman lain menunjukkan kapal perang Taiwan, Di Hua, menemani kapal Penjaga Pantai dalam apa yang disebut petugas Penjaga Pantai sebagai "kebuntuan" dengan kapal China.

Sementara latihan China berakhir saat matahari terbenam pada Sabtu (8/4/2023) malam, para pejabat pertahanan di Taipei mengatakan serangan jet tempur dimulai lagi pada Minggu (9/4/2023) pagi.

Pejabat departemen luar negeri AS telah mendesak China untuk tidak mengeksploitasi kunjungan AS Presiden Tsai, dan menyerukan "pengekangan dan tidak ada perubahan pada status quo".

Menanggapi hal ini, seorang juru bicara departemen luar negeri mengatakan AS memantau tindakan Beijing dengan cermat dan menegaskan AS memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup di kawasan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas dan untuk memenuhi komitmen keamanan nasional.

AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Taipei demi Beijing pada 1979, tetapi terikat oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

Presiden AS Joe Biden telah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa AS akan campur tangan jika China menyerang pulau itu, tetapi pesan AS tidak jelas.

Pada pertemuan yang digelar Rabu (5/4/2023) di California, Tsai berterima kasih kepada Ketua DPR AS Kevin McCarthy atas "dukungan tak tergoyahkan" Amerika, dengan mengatakan hal itu membantu "meyakinkan rakyat Taiwan bahwa kami tidak terisolasi dan kami tidak sendiri".

McCarthy awalnya berencana untuk pergi ke Taiwan sendiri, tetapi malah memilih untuk mengadakan pertemuan di California untuk menghindari ketegangan yang memanas dengan China.

Media pemerintah China mengatakan latihan militer, yang akan berlangsung hingga Senin (10/4/2023) waktu setempat akan secara bersamaan mengatur patroli dan gerak maju di sekitar pulau Taiwan, membentuk sikap pengepungan dan pencegahan menyeluruh.

Media menambahkan bahwa artileri roket jarak jauh, kapal perusak angkatan laut, kapal rudal, pesawat tempur angkatan udara, pembom, pengacau dan pengisi bahan bakar" semuanya telah dikerahkan oleh militer China.

Namun di ibu kota Taiwan, Taipei, penduduk tampaknya tidak terganggu oleh manuver terbaru China.

"Saya pikir banyak orang Taiwan sudah terbiasa sekarang, rasanya seperti, ini dia lagi!" kata salah satu warga Jim Tsai pada Sabtu (8/4/2023).

"Mereka [China] sepertinya suka melakukannya, mengitari Taiwan seperti milik mereka. Saya sudah terbiasa sekarang,” ujar warga lainnya Michael Chuang.

"Kalau mereka menyerang, kita toh tidak bisa melarikan diri. Kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan dan pergilah dari sana,” lanjutnya.

Status Taiwan menjadi ambigu sejak 1949, ketika Perang Saudara China berbalik mendukung Partai Komunis China dan pemerintah lama yang berkuasa di negara itu mundur ke pulau itu.

Taiwan sejak itu menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, dengan konstitusi dan pemimpinnya sendiri. China melihatnya sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing - dengan kekerasan jika perlu.

Presiden China Xi Jinping mengatakan "reunifikasi" dengan Taiwan harus dilakukan.