NEW JERSEY - Seorang imam di Negara Bagian New Jersey, Amerika Serikat (AS) ditikam saat memimpin sholat pada Minggu, (9/4/2023) dini hari selama bulan suci Ramadhan, menurut laporan berita.

Pelaku penusukan berhasil diringkus oleh jamaah sholat setelah menikam Imam Sayed Elnakib, berulang kali di punggung. Sang imam menderita luka serius namun tidak fatal dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Penyerang telah diidentifikasi oleh jaksa sebagai Serif Zorba, seorang pengunjung masjid di kota Paterson, yang telah didakwa dengan percobaan pembunuhan.

Meskipun Alnakib dalam kondisi stabil, dia membutuhkan operasi dan dilaporkan mengalami kerusakan hati.

Hingga Minggu, motif serangan itu tidak diketahui, meskipun anggota masyarakat menggambarkan Zorba sebagai seseorang yang terisolasi dan akan menjauh dari orang lain.

Pemerintah kota mengatakan akan meningkatkan kehadiran polisi di sekitar masjid sehingga jamaah tidak takut untuk sholat dan beribadah.

Follow Berita Okezone di Google News

(dka)

Sebelumnya 1 1 Dokumen...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.