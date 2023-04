JAKARTA – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), penyedia layanan cloud Amazon Web Services (AWS), dan penyedia layanan teknologi informasi Elitery, pada Kamis, (13/4/2023) meluncurkan program the Acceleration of Indonesia’s Transformation to a Digital Economy by Improving Digital Talent (TALENTA).

Program ini merupakan sebuah kemitraan baru untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia, yang bertujuan untuk melahirkan 60.000 lulusan siap kerja dari 20 universitas, serta 100 perusahaan rintisan digital.

“Amerika Serikat gembira bisa bekerja sama dengan Amazon Web Services dan Elitery untuk memperkuat tenaga kerja digital Indonesia,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen.

“Keterampilan penting ini akan membantu pekerja dan usaha kecil dan menengah di Indonesia semakin berkembang di pasar digital yang terus bertumbuh.”

Indonesia memerlukan sangat banyak tenaga kerja dengan keterampilan digital antara 2015 dan 2030. Program TALENTA akan kerja sama dengan berbagai universitas untuk mengembangkan Tenaga Kerja Teknologi Cloud Computing di Indonesia dengan meningkatkan keterampilan digital para mahasiswa, dosen dan universitas. Program ini juga akan membentuk Cloud Landing Zone untuk para pahlawan digital dimana AWS bisa membantu startup dan usaha kecil dan menengah dengan memberikan tantangan untuk berinovasi, dukungan, dan mengembangkan AWS Cloud.

Mohammad Ghozie Indra Dalel, Country Manager, Worldwide Public Sector, Indonesia, AWS, berkata, “Kami senang bekerja sama dengan USAID dan AWS Partner, Elitery untuk mendukung program TALENTA. Di Indonesia, AWS telah berkomitmen untuk memberdayakan ratusan ribu orang Indonesia dari semua latar belakang dengan kecakapan cloud untuk tahun 2025, dan lebih dari 400.000 orang Indonesia telah dilatih hingga saat ini. Program TALENTA akan semakin memperkuat komitmen jangka panjang kami untuk membantu mendorong inovasi dan menumbuhkan ekonomi digital Indonesia.” Direktur Utama Elitery, Kresna Adiprawira menyatakan, “Elitery berkomitmen penuh dalam mendukung usaha pemerintah Indonesia untuk membangun sumber daya manusia yang terampil dan andal di bidang teknologi digital, terutama teknologi Cloud. Kami mendedikasikan keahlian dan kemampuan kami untuk perkembangan industri Cloud di Indonesia, sekaligus berkontribusi pada terciptanya masa depan cerah untuk industri teknologi Indonesia.” Kemitraan ini akan memperkuat ekonomi Indonesia dengan mempersiapkan lulusan dan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi peningkatan digitalisasi pasar di masa depan.

