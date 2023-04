PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 6.370.484 orang dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat Provinsi Sumsel pada Pemilu 2024.

Ketua KPU Provinsi Sumsel, Amrah Muslimin mengatakan, bahwa data tersebut masih akan berubah karena pemerintah daerah masih melakukan perekaman KTP elektronik di dinas kependudukan dan catatan sipil.

"Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumsel, Kota Palembang memiliki jumlah DPS terbanyak dibanding 16 Kabupaten/Kota lainnya dengan jumlah DPS sebanyak 1.233.140 pemilih, yang terdiri dari 604.788 laki-laki dan 628.352 perempuan," ujar Amrah di Aston Hotel Palembang, Kamis (13/4/2023).

Lalu, Kabupaten OKU 271.982 pemilih, OKI 568.256 pemilih, Muara Enim 455.687 pemilih, Lahat 318.993 pemilih, Musi Rawas 300.907 pemilih, Musi Banyuasin 485.020 pemilih, Banyuasin 629.324 pemilih, OKU Timur 503.252 pemilih, OKU Selatan 316.789 pemilih.

Kemudian Ogan Ilir 318.595 pemilih, Empat Lawang 260.622 pemilih, Pali 144.711 pemilih, Musi Rawas Utara 143.678 pemilih, Pagaralam106.295 pemilih, Lubuk Linggau 168.309 pemilih, dan Prabumulih 144.924 pemilih.

"Pemilih yang berhak melakukan hak pilihnya adalah mereka yang memiliki KTP-el. Oleh karena itu, semua pihak harus mendukung program pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Perindo Provinsi Sumsel, Yuseva mengatakan, terkait DPS yang disusun secara by name by TPS tersebut, data pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang menjadi lebih baik.

"Kepada KPU dan Bawaslu diharapkan agar Pemilu 2024 mendatang dapat bekerja lebih keras dan teliti, jangan sampai ada kekurangan kertas suara," ujar Yuseva.