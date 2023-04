NEW YORK – Bocoran baru dokumen rahasia intelijen Amerika Serikat (AS) menunjukkan pertikaian luas antara pejabat Rusia, termasuk beberapa di dalam Dinas Keamanan Federal (FSB) dan Kementerian Pertahanan. Hal ini diungkapkan New York Times (NYT) pada Kamis (13/4/2023).

NYT mengatakan telah menunjukkan 27 halaman dokumen baru kepada beberapa pejabat AS, yang tidak membantah informasi tersebut tetapi tidak dapat dan tidak akan memverifikasi dokumen secara independen.

Laporan NYT mengatakan dokumen, yang dilaporkan diposting di salah satu server Discord, menunjukkan pertikaian antara Dinas Keamanan Federal (FSB) dan Kementerian Pertahanan atas jumlah korban Rusia untuk perang di Ukraina.

NYT melaporkan dokumen-dokumen baru itu juga menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Grup Wagner Yevgeny Prigozhin ke sebuah pertemuan, yang diyakini berlangsung pada 22 Februari, untuk kemungkinan menyelesaikan perselisihan publik mengenai pasokan amunisi.

Prigozhin menuduh lembaga pertahanan Rusia menciptakan masalah besar dengan pasokan amunisi untuk pasukannya.

Dia melangkah lebih jauh dengan menuduh kepemimpinan Kementerian Pertahanan Rusia melakukan "pengkhianatan" karena gagal mendapatkan amunisi untuk para pejuang Wagner dan "juga tidak membantu transportasi udara."

Pada 23 Februari lalu, CNN melaporkan Prigozhin mengatakan bahwa pengiriman amunisi sekarang sedang dalam perjalanan ke para pejuangnya, dalam pesan dan catatan suara yang diterbitkan di saluran Telegramnya. Laporan NYT mengatakan dokumen tersebut merinci pemantauan AS terhadap intelijen dan peralatan Rusia serta komando militer. Kumpulan asli dokumen Pentagon yang sangat rahasia bocor secara online dalam beberapa minggu terakhir dan dilaporkan oleh CNN juga mengungkapkan sejauh mana AS telah menembus Kementerian Pertahanan Rusia dan Grup Wagner, sebagian besar melalui komunikasi yang dicegat dan sumber manusia, yang sekarang bisa jadi dipotong atau dimasukkan ke dalam bahaya. Kremlin mengatakan meragukan "keandalan" laporan pertikaian luas antara pejabat Rusia, dalam menanggapi pertanyaan CNN tentang artikel NYT. “Saya tidak tahu berdasarkan apa laporan [pertikaian] ini, tetapi saya meragukan keandalannya dan pemahaman penulis tentang esensi dari apa yang terjadi di dalam Rusia,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis (13/4/2023). CNN belum memverifikasi dokumen secara independen dan telah menghubungi Pentagon untuk memberikan komentar. AS telah mengatakan bahwa kumpulan dokumen pertama yang dirilis minggu lalu adalah asli tetapi mengatakan bahwa beberapa dokumen tidak sah dan telah diubah. Kebocoran di media sosial dalam beberapa pekan terakhir telah membuat para pejabat AS bingung, yang khawatir pengungkapan tentang bagaimana Washington memata-matai sekutu dan musuh dapat membahayakan sumber sensitif, dan membahayakan hubungan luar negeri yang penting. Beberapa dokumen, yang menurut para pejabat AS asli, mengungkapkan sejauh mana AS menguping sekutu-sekutu utama, termasuk Korea Selatan, Israel, dan Ukraina. Yang lain membocorkan kelemahan signifikan dalam persenjataan Ukraina, pertahanan udara, dan ukuran batalion serta kesiapan pada titik kritis dalam perang, saat pasukan Ukraina bersiap untuk melancarkan serangan balasan terhadap Rusia – dan saat AS dan Ukraina mulai mengembangkan hubungan yang lebih saling menguntungkan. hubungan saling percaya daripada berbagi intelijen. Seorang sumber yang dekat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada CNN, Ukraina telah mengubah beberapa rencana militernya karena kebocoran tersebut. The Washington Post melaporkan pada Rabu (12/4/2023) bahwa orang di balik kebocoran besar-besaran itu bekerja di pangkalan militer dan memposting rahasia keamanan nasional yang sensitif di grup kenalan online. CNN tidak dapat memverifikasi artikel tersebut secara independen. Wakil sekretaris pers Pentagon Sabrina Singh pada Minggu (9/4/2023) mengatakan Pentagon juga telah melakukan "upaya antarlembaga" untuk menilai dampak kebocoran tersebut. Sedangkan Departemen Kehakiman membuka penyelidikan atas kebocoran tersebut minggu lalu.

