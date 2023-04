NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berterima kasih kepada penegakan hukum dalam sebuah pernyataan atas "tindakan cepat" mereka untuk menyelidiki siapa yang membocorkan dokumen rahasia AS. Biden telah mengarahkan militer dan intelijen AS untuk mengamankan dan membatasi distribusi informasi yang lebih sensitif.

Ucapan Biden ini disampaikan usai Biro Investigasi Federal (FBI) berhasil menangkap Jack Teixeira, 2. Anggota tentara cadangan Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) ini dituduh membocorkan intelijen rahasia dan dokumen pertahanan. Dia telah secara resmi didakwa saat hadir perdana di pengadilan di Boston.

Teixeira terancam hingga 15 tahun penjara atas tuduhan transmisi informasi pertahanan yang tidak sah.

Dia juga didakwa dengan penghapusan dan retensi dokumen rahasia yang tidak sah.

Dikutip BBC, anggota Penerbang ini menghadapi hukuman 10 tahun penjara untuk tuduhan pertama, dan hingga lima tahun penjara untuk yang kedua.

Pernyataan tertulis yang diberikan oleh agen khusus FBI Patrick Lueckenhoff ke pengadilan menyatakan bahwa tersangka mulai memposting dokumen yang bocor beberapa waktu pada Desember tahun lalu.

Menurut pernyataan tertulis, kebocoran awal adalah dalam bentuk paragraf teks. Tetapi Teixeira kemudian pindah untuk memposting foto dokumen pada Januari lalu.

Lusinan dokumen yang bocor telah mengungkapkan penilaian perang AS di Ukraina serta rahasia sensitif tentang sekutu Amerika. Kebocoran dokumen ini telah membuat banyak orang terkejut dan khawatir akan keamanan informasi rahasia. Teixeira ditangkap oleh agen -agen FBI bersenjata di rumah keluarganya di Massachusetts pada Kamis (13/4/2023). Tidak sampai materi intelijen diposting di luar grup ruang obrolan, para pejabat Pentagon mengetahui kebocoran itu, mendorong pencarian pelakunya. Teixeira bekerja sebagai spesialis IT di sayap intelijen dari Garda Nasional Massachusetts, yang berbasis di Pangkalan Penjaga Nasional Otis Air di Western Cape Cod. Garda Nasional adalah sayap cadangan dari Angkatan Udara AS. Mereka tidak dipekerjakan penuh waktu di militer, tetapi dapat dikerahkan bila perlu. Posisi resmi Teixeira adalah Journeyman Operasi Pertahanan Cyber, menurut pengaduan pidana yang diajukan di Pengadilan Boston. Dia memegang pangkat Airman Kelas 1 - posisi yang relatif junior. Pernyataan tertulis menyatakan bahwa Teixeira mengadakan izin keamanan "rahasia" sejak 2021, dan bahwa ia akan "menandatangani perjanjian non-pengungkapan yang mengikat seumur hidup" untuk mengambil perannya. Luekenoff menambahkan tersangka "harus mengakui bahwa pengungkapan informasi yang dilindungi secara tidak sah dapat mengakibatkan tuduhan pidana". Pernyataan tertulis juga menuduh bahwa Teixeira menggunakan komputer pemerintahnya untuk mencari pelaporan intelijen rahasia untuk kata "bocor" pada 6 April - hari ketika pelaporan publik tentang dokumen pertama kali muncul. Jaksa menuduh bahwa Teixeira mencari istilah itu untuk mengetahui apakah intelijen AS memiliki informasi tentang identitas orang di balik kebocoran.

