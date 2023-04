AUSTRALIA - Seorang ayah asal Australia telah menetapkan rekor dunia baru untuk push up, menyelesaikan lebih dari 3.206 hanya dalam satu jam – itu 53 push up setiap menit, atau hampir 1 push up per detik.Β

Lucas Helmke memperkuat push up di gym lokalnya di Brisbane untuk mengklaim gelar yang dibuat oleh pria Australia lainnya tahun lalu – ini adalah keempat kalinya rekor baru dibuat untuk prestasi tersebut dalam tiga tahun.

Seorang akuntan dengan perdagangan, ayah berusia 33 tahun itu mengatakan kepada Guinness World Records bahwa dia ingin "memberikan inspirasi" untuk putranya yang berusia satu tahun dengan menunjukkan kepadanya "tidak ada yang mustahil."

Setiap push up harus sempurna untuk memenuhi standar yang dibutuhkan untuk rekor dunia resmi.

Helmke diharuskan menjaga tubuhnya tetap lurus saat naik, tanpa menekuk lutut dan pinggangnya, sambil mencapai setidaknya sudut 90 derajat di siku saat dia menurunkan dirinya.

Dia melanjutkan untuk menyalip pembuat rekor yang datang sebelum dia. Rekor sebelumnya dibuat oleh Daniel Scali, yang melakukan 3.182 push up, pada April 2022.

Helmke memecahkan rekor di gym Iron Underground pada November tahun lalu dan baru-baru ini diberitahu oleh Guinness World Records bahwa rekornya telah disetujui. Dua pemegang rekor sebelumnya juga warga Australia.

"Yang ini akhirnya berhasil,” tulisnya saat memposting sertifikat di Facebook-nya pada bulan lalu, dikutip CNN. Helmke mengatakan kepada Guiness World Records bahwa dia membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk membangun kekuatan fisik untuk melakukan prestasi yang luar biasa. Mengingat persaingan, tidak jelas berapa lama rekornya akan bertahan. Media lokal di Florida pada bulan Maret melaporkan bahwa pria Amerika Rob Stirling, 60, telah melakukan 3.264 push up akhir bulan lalu – tetapi klaim tersebut belum diakui oleh Guinness. Sementara itu, Helmke sudah mengincar rekaman lain. β€œIni akan menjadi rekor pertama yang ingin saya buat dari sejumlah rekor push up lainnya,” kata Lucas. "Kemudian ke catatan fisik lainnya,” tambahnya.

