MUSI RAWAS - Sebanyak empat pelaku pembobol rumah Sekretaris Camat Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel ditangkap Tim Landak Satreskrim Polres Musi Rawas.

Keempat pelaku adalah Aris Wanto (31) dan Robana, keduanya warga Desa Tanjung, Kecamatan Muara Kelingi, Musi Rawas. Lalu Trima Dwi Delta (32) warga Kelurahan Muara Kelingi, Musi Rawas dan Agung Putra Jaya (32), warga Desa Temuan Sari, Kecamatan Muara Kelingi, Musi Rawas. Kawanan pelaku ditangkap oleh Tim Landak pada Sabtu, 15 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB.

"Dari para pelaku kita berhasil menyita barang bukti 1 buah mesin air dan 1 buah kunci T," kata Kapolres Musi Rawas, AKBP Danu Agus Purnomo melalui Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara.

Diketahui, aksi kawanan bobol rumah ini dilakukan di rumah korban RD (32) yang merupakan Sekcam Muara Kelingi, kejadian pada Jumat, 7 April 2023 lalu sekitar pukul 02.00 WIB. Para pelaku berhasil menguras barang berharga yang ada di dalam rumah korban.

"Kawanan maling ini masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu dan masuk mengambil barang berharga yang berada di dalam rumah," katanya.

Dan barang yang dicuri 1 unit motor Honda Cs One 12A1RR Nopol BG 3406 IN, 1 TV Merk LG 42 Inc, 1 mesin cuci, 1 mesin air, 1 AC duduk, 1 kipas angin dan 1 tabung gas 3 kg. Akibat kejadian itu korban alami kerugian mencapai Rp20 juta.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Musi Rawas. Dan dilakukan penyelidilan oleh Tim Landak. Hingga akhirnya didapati identitas dan keberadaan para pelaku dari informasi masyarakat.

Kemudian dilakukan penangkapan. Dan hasil interogasi para pelaku mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban.

Lebih lanjut berkaitan dengan kejadian tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Apalagi saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong bagi masyarakat yang hendak mudik. "Diimbau agar memberitahukan ke pihak kepolisian terdekat agar dapat di atensikan, sehingga dibantu pengawasan serta patroli di daerahnya," pungkasnya.

