SEMARANG – Polda Jateng akan mengambil kebijakan untuk memperlancar arus mudik. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem one way lokal dari Tol Kalikangkung hingga Bawen.

Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung one way nasional di jalan tol yang dimulai Selasa (18/4/2023) pukul 14.00 WIB.

“Kami siapkan dari Gerbang Tol Kalikangkung hingga Bawen untuk one way lokal,” kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi usai menggelar Tactical Floor Game (TFG) di Posko Terpadu GT Kalikangkung, Senin (17/4/2023).

Dia menjelaskan, penerapan sistem one way akan diawali dengan sterilisasi dua jam sebelumnya pada pukul 12.00 WIB. Kemudian pada pukul 14.00 WIB diberlakukan sistem one way mulai dari Gerbang Cikampek hingga Kalikangkung.

"Pengemban fungsi lalu lintas sudah dilatih kembali, cara bertindak dengan sterilisasi tiap dua jam saat diberlakukan one way kemudian mengeluarkan arus di daerah penyangga dari Krapyak Semarang sampai Brebes," kata dia.

Selanjutnya, sejumlah ruas jalur arteri disiapkan untuk menerima limpahan arus mudik dari ruas jalan tol.

"Misal masih terjadi penumpukan di wilayah Kalikangkung, nanti diurai lewat gate Kaliwungu, Kaligawe, hingga sampai Batang atau kalau perlu tarik arusnya sampai Bawen," tambah dia.

Pada pagi hari ini, dia menilai arus mudik 2023 belum meningkat secara signifikan. Angka tertinggi arus mudik terjadi pada Minggu, 16 April 2023 yang mana menyentuh angka kenaikan 42 persen.

"Diprediksi peningkatan terjadi besok Selasa, (18/4). Namun, arus dimungkinkan dapat dikendalikan dengan penerapan one way nasional ditambah one way lokal," sebut dia.

Sementara itu, pemudik roda dua yang masuk ke wilayah Jateng, Kapolda menyebut pihaknya menyiapkan sejumlah cek poin di perbatasan. Dari titik cek poin tersebut para pemudik kemudian akan dikawal oleh petugas hingga ke daerah tujuan masing-masing. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar memperhatikan kesiapan fisik kendaraan dan kebugaran pengemudi. "Cek betul kondisi fisik kendaraan dan pastikan pengemudinya dalam kondisi fisik prima. Gunakan rest area sebagai tempat beristirahat seperlunya dan hindari beristirahat di bahu jalan tol," beber dia.

