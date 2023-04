TASIKMALAYA - Polresta Tasikmalaya Kota memprediksi kemacetan terparah terjadi pada arus balik lebaran 2023.

Berbeda dari kawasan lain, arus lalu lintas di Jalur Lingkar Gentong di musim mudik 2023 justru terpantau normal.

Dari keterangan warga setempat, puncak kemacetan justru terjadi di momen arus balik. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Tejo Reno Indratno.

"Iya betul (kemacetan panjang terjadi di arus balik)," katanya kepada awak media, Senin (17/4/2023).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan kolaborasi pengawalan dengan Polresta Garut.

"Kita antisipasi pada arus balik kendaraan itu ada jeda dan pembatasan kendaraan agar pada waktu-waktu tersebut apabila memang padat kita istirahat," AKP Tejo Reno.

"Selanjutnya apabila memang padat kita laksanakan arus One Way. Nah arus One Way ini memang kita komunikasi dan kolaborasi dengan jajaran Garut, lintas Polres. Jadi memang sudah kita siapkan dari mulai keamanan dan prasarananya," sambungnya.

