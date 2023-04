MAJALENGKA - Polri mulai memberlakukan sistem one way di Tol Cipali pada Selasa (18/4/2023) siang. Rencananya, one way akan dimulai pukul 14.30 WIB dari KM 72 hingga Kalikangkung, Semarang Jawa Tengah.

Namun, menjelang pemberlakuan one way, terjadi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, wilayah Majalengka. Pantauan dari flyover KM 166, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, sekitar pukul 14.30 WIB, terlihat kendaraan di jalur Ambon (Cikopo-Palimanan), berjalan merayap.

Bahkan beberapa kali terlihat pemudik mengehentikan sejenak kendaraannya, untuk kemudian kembali bergerak maju ke arah Cirebon. Kendaraan pribadi tampak masih mendominasi volume kendaraan yang melintas di jalan Tol Cipali itu.

Sementara itu, hingga pukul 14.52 WIB, jalur Bandung (Cirebon- Cikopo) masih terlihat kosong, setelah disterilkan petugas sejak sekitar pukul 12.30 WIB. Dari arah Cikopo belum terlihat ada kendaraan pemudik yang melintas.

Follow Berita Okezone di Google News

(fkh)

Sebelumnya 1 1 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.