PURWAKARTA - Sistem lalu lintas satu jalur atau one way mulai diberlakukan di Tol Cipali KM 72 hingga Tol Kalikangkung KM 414 sejak pukul 14.30 WIB, Selasa (18/4/2023) sore. Diterapkannya sistem satu arah ini membuat pengemudi tujuan Jakarta diarahkan masuk jalur arteri.

Rekayasa lalu lintas ini untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik yang didominasi menuju Jawa Tengah.

"Dengan mengucap bismillah, kita buka one way dari KM 72 sampai 414," kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan saat secara resmi menerapkan one way yang ditandai dengan pengibaran bendera start di Tol Cipali.

Para pengendara yang mengarah ke Jakarta diminta untuk melalui jalur arteri, yang kemudian masuk KM 72 Gerbang Tol yang berada di kawasan Cikopo, Purwakarta. Atau masuk ke tol Sadang dan Purbaleunyi seterusnya masuk ke jalur Jakarta. Ruas tol itu disarankan bagi para pengendara yang mengarah ke Jakarta.

Sementara itu, kepolisian belum menerapkan skema contraflow dari Tol Karawang Barat atau Cikampek KM 42 hingga Tol Cipali KM72. Alasannya, arus lalu lintas masih landai. Sementara kitu, rekayasa lalu lintas akan terus dilakukan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas pada momentum mudik lebaran 2023.

