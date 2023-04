MAJALENGKA - Memasuki H-4 Hari Idul Fitri 1444 H, volume kendaraan di Tol Cipali terus mengalami peningkatan dibandingkan pada Senin 17 April 2023 kemarin.

Adapun volume lalu lintas di lokasi pada hari ini diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 4 persen.

Volume kendaraan di Tol Cipali sempat mengalami penurunan dibandingkan Minggu 16 April 2023. Pada hari Senin, tercatat sebanyak 88.527 kendaraan melintas di Tol Cipali. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan Minggu 16 April 2023, yang mencapai angka 90.551.

"ASTRA Tol Cipali memprediksi pada hari ini terjadi peningkatan volume lalu lintas sebesar 4 persen, atau sebanyak 106 ribu kendaraan melintas," kata Kepala Divisi Operasi ASTRA Tol Cipali Sri Mulyo.

Dengan catatan jumlah kendaraan yang melintas pada Senin (17/3/2022) kemarin, tercatat sebanyak 400 ribu lebih keberadaan melintas di Cipali, sejajk H-10 lalu.

"Total kendaraan yang melintas sejak H-10 sampai H-5 periode arus mudik 2023 sebanyak 433 ribu kendaraan melintas di Tol Cipal," jelas dia.

Sementara, Polri resmi memberlakukan one way di ruas Tol Cipali Kn 72 pada Senin siang hingga malam. "One way pada ruas Tol Cipali KM 72 arah Jakarta sejak pukul 14:52 WIB sampai 00:00 WIB. Adapun jadwal pemberlakukan one way ini masih bisa berubah sesuai dengan kondisi arus lalu lintas di lapangan" papar dia.

"Kami mengimbau kepada para pengguna jalan untuk selalu mengecek kondisi kendaraan dan kondisi fisik agar tetap prima sebelum melakukan perjalanan. Apabila sudah mengemudi selama 4 jam segera berhenti di rest area terdekat atau keluar gerbang tol terdekat untuk dapat berisitirahat dengan maksimal," lanjut Sri.

Pantauan di lapangan, hingga pukul 15.43 WIB, jalur Bandung (Cirebon- Cikopo) masih terlihat kosong. Sejak Senin siang, jalur Bandung dikosongkan untuk pemberlakuan one way dari arah Cikopo - Cirebon.