JAKARTA - Arus lalu lintas di berbagai tempat sudah melonjak tajam. Lonjakan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Berbagai ucapan pun diberikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Mereka mengingatkan untuk selalu berhati hati di perjalanan. Salah satu tokoh tersebut adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Melalui unggahan instagramnya ia membagikan sebuah video cover lagu Singkong dan keju yang dinyanyikan oleh Cahaya Buskers Official di Malaysia.

Ridwan Kamil mengunggah video tersebut dengan caption "Semangat bagi yang mudik, hati-hati di jalan, jaga kebugaran. Selalu cek info lalu lintas lewat pemberitaan".

Unggahan tersebut sontak menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang menyangka bahwa pria yang menyanyikan lagu tersebut adalah Michael Jackson.

"Pak, alhamdulillah pagi ini jalanan sepi." ucap salah satu netizen.

"Michael Jackson, it's that you?" ujar netizen lain.

(fmi)

