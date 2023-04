TASIKMALAYA - Puncak arus mudik Lebaran 2023 di Jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya kemungkinan terjadi pada momen cuti bersama. Sebagai antisipasi, Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan sederet persiapan, salah satunya rekayasa lalu lintas.

"Apabila memang padat kita laksanakan arus one way atau contraflow," kata Kasat Lantas Polres Tasikmalaya, Selasa (18/4/2023).

Besar kemungkinan, sistem rekayasa lalu lintas ini diterapkan justru pada arus balik di Jalur Lingkar Gentong.

Sebab, dari keterangan warga setempat hingga aparat terkait, kepadatan kendaraan kerap terjadi usai Lebaran.

"Nah arus one way ini memang kita komunikasi dan kolaborasi dengan jajaran Garut, lintas Polres. Jadi memang sudah kita siapkan dari mulai keamanannya, prasarananya dari kegiatan arus one way tersebut," tuturnya

