JAKARTA-Ternyata ini alasan kenapa Van Gogh memotong telinganya sendiri. Salah yang merupakan pelukis terkenal dunia. Aksinya ini pernah dokumentasikan ke dalam karyanya.

Saat itu dirinya memotong telinga kirinya sendiri dengan pisau cukur. Peristiwa mengerikan ini ia abadikan dalam lukisannya yang berjudul Self-Portrait with Bandaged Ear.

Dilansir dari laman History, ternyata ini alasan kenapa van Gogh memotong telinganya sendiri berawal dari memutuskan pindah ke Paris bersama saudara laki-lakinya, Theo.

Theo merupakan seorang pedagang karya seni yang cukup mapan. Ia kerap membantu van Gogh secara finansial dan memperkenalkan van Gogh dengan sejumlah seniman hebat, salah satunya adalah Paul Gauguin.

Hubungan Van Gogh dan Gauguin terbilang dekat, keduanya bahkan tinggal bersama di Arles dan bekerja sama selama hampir dua bulan. Sayangnya, hubungan keduanya kian memanas hingga sering terjadi konflik.

Puncaknya adalah ketika van Gogh yang menderita demensia mengancap Gauguin dengan pisau sebelum akhirnya memotong telinga kirinya sendiri dengan pisau cukur. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada 23 Desember 1888 dan terjadi di Arles, Prancis.

Potongan telinga tersebut lalu van Gogh berikan kepada wanita yang tengah berdiri di depan rumah bordil. Ia juga berpesan pada wanita tersebut untuk menjaga benda (telinga) ini dengan hati-hati. Melihat hal tersebut, wanita itu pun pingsan di tempat.

Selain alasan di atas, ada juga alasan lain yang konon mendasari kenapa van Gogh memotong telinganya. Dilansir dari CNN, van Gogh memotong telinganya karena frustrasi saudara laki-lakinya akan menikah.

Pasalnya, secara finansial van Gogh cukup bergantung kepada Theo. Martin Bailey, seorang pakar seni dalam bukunya Studio of the South: Van Gogh in Provence mengatakan, “Ketakutanlah yang menarik pelatuk dan menyebabkan kehancuran. Takut ditinggalkan baik secara emosional maupun finansial."

Vincent van Gogh merupakan seorang pelukis yang lahir di Belanda, 30 Maret 1853. Ia dikenal memiliki kepribadian yang gugup dan kurang sukses saat bekerja di galeri seni meski memiliki kemampuan melukis.

Diketahui jika van Gogh memulai kariernya sebagai seniman pada 1880 dan salah satu karyanya yang paling terkenal saat itu adalah The Potato Eaters (1885). Lukisan tersebut memang tampak muram dan gelap untuk menggambarkan pengalamannya di antara para petani dan penambang miskin.

Demikian penjelasan alasan kenapa Van Gogh memotong telinganya sendiri.

