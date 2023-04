GARUT - Sejumlah aparat jajaran Satlantas Mapolres Kabupaten Garut sedang memberlakukan one way. Hal ini dilakukan lantaran di Jalan Nasional, Jalur Limbangan, Garut, Jawa Barat, terjadi lonjakan pemudik yang begitu signifikan. Pemberlakuan one way berlangsung selama dua puluh menit.

Nampak sejumlah kendaraan dari setiap gang maupun jalur alternatif terpaksa dihentikan guna memperlancar arus mudik yang menuju arah Tasikmalaya. Sebaliknya, arus kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung pun terhenti dengan antrean mengular.

Kanit Gakkum Satlantas Mapolres Garut Iptu Prio Sumbodo mengatakan bahwa sistem one way diterapkan karena terjadi kepadatan arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Upaya ini dilakukan guna mengurangi kepadatan arus kendaraan mudik yang lebih parah.

(qlh)

