JAKARTA - Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat terjadi kepadatan kendaraan yang melintas sejak pagi ini atau H-3 Lebaran 2023.

Pantauan MNC Portal, Rabu (18/4/2023), kepadatan kendaraan pemudik mayoritas berpelat B atau Jakarta dan sekitarnya ini sudah terjadi sejak pukul 06.00 pagi hingga saat ini.

Kepadatan berlangsung hingga ke arah Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Trans Jawa, karena tercatat PT Jasa Marga dari pukul jam 06.00 pagi kemarin 18 April 2023 hingga 06.00 pagi ini sudah lebih dari 99.000 kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Cikampek utama.

Bahkan, jumlah ini melonjak jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dimana rata-rata biasanya kendaraan yang melintas di angka 45.000 hingga 50.000 kendaraan yang melintas.

Meningkatnya volume kendaraan ini juga mengakibatkan lalu lintas tersendat. Oleh karena itu, saat ini sistem contra flow sudah diberlakukan pada pukul 23.00 malam tadi dan hingga saat ini.

Sementara itu, untuk One Way masih dipertahankan yang semula dijadwalkan akan berakhir pada pukul 00.00 malam tadi, namun diperpanjang. Sehingga, sistem contra flow maupun One Way akan dilaksanakan hingga pukul 12.00 siang nanti.

Pihak pengelola Tol dan Petugas Kepolisian memastikan sistem keduanya akan bersifat situasional melihat volume kendaraan yang ada di sekitar Tol Jakarta-Cikampek ini. Jika 3 jam sebelum masa berakhirnya Contraflow ataupun One Way dilihat kendaraan di angka 4.500/jam maka rekayasa lalu lintas akan diberhentikan. Namun, jika kendaraan semakin meningkat melebihi dari 4.500 kendaraan melintas, maka rekayasa lalu lintas baik Contraflow atau One Way akan terus berlangsung.

