JAKARTA - Volume kendaraan yang memasuki Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat dari Jakarta menuju Trans Jawa mengalami peningkatan hingga H-2 Lebaran atau 20 April 2023 pagi.

Pantauan dari MNC Portal Indonesia, Kamis (20/4/2023), PT Jasa Marga memfungsikan sebanyak 22 Gardu Tol Cikampek Utama untuk mengurai kepadatan kendaraan. Jika dibandingkan dengan hari normalnya, biasanya hanya 13 Gardu saja yang dibuka.

Jumlah ini juga berkurang dibandingkan dengan tadi malam yakni sebanyak 30 gardu Tol yang dibuka. Namun, tidak menutup kemungkinan penambahan gardu Tol ini akan dilakukan jika volume kendaraan terus meningkat dan menyebabkan arus lalu lintas mengular.

Sementara itu, situasi arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama mengalami kemacetan sudah terjadi lebih dari 15 menit sejak pukul 07.00 pagi. Kemacetan ini mengakibatkan antrian lebih dari 1 KM.

Sistem rekayasa lalu lintas saat ini masih diberlakukan ada Contraflow yang sudah berlaku dari KM 36 hingga KM 70. Contraflow ini diberlakukan dari pukul 12 malam.

Karena hingga tadi malam volume kendaraan pemudik yang melintas di Cikampek Utama mengalami peningkatan yang sangat drastis.

Bahkan, hingga pagi ini lebih dari 5.000 kendaraan yang melintas sejak pukul 06.00 pagi. Bahkan, belum ada satu jam sudah lebih dari 5.000 kendaraan yang melintasi Cikampek Utama ini menuju Palimanan dan Trans Jawa.

Sementara untuk rekayasa lalu lintas, sistem Contraflow dan One Way juga masih diberlakukan dari KM 72 hingga Gerbang Tol Kalikangkung. Bahkan, rencananya Contraflow dan One Way ini akan diberlakukan hingga jam 12.00 siang nanti.