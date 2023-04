KHARTOUM – Pasukan Dukungan Cepat (RSF) tentara paramiliter Sudan mengatakan militer Amerika Serikat (AS) telah mengevakuasi diplomat Amerika dan keluarga mereka dari Khartoum.

RSF mencuit enam pesawat digunakan dalam misi pagi pada Minggu (23/4/2023) dan menambahkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan AS untuk mengoordinasikan evakuasi.

Dalam cuitannya, RSF mengatakan pihaknya mengawasi pengaturan dan memberikan perlindungan kepada mereka yang dievakuasi.

Rincian misi masih belum jelas. Layanan berita Arab Al Hadath melaporkan bahwa enam pesawat mendarat di kompleks kedutaan, dan beberapa pengguna Twitter memposting bahwa mereka dapat mendengar aktivitas helikopter di atas kedutaan AS, namun BBC tidak dapat memverifikasi ini.

Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan AS sekarang telah menutup kedutaannya di Khartoum.

Tidak jelas berapa banyak orang yang diterbangkan. AS belum berkomentar.

Ini adalah evakuasi warga asing kedua sejak kekerasan meletus di ibu kota Sudan, Khartoum, pekan lalu.

Bandara Khartoum telah berulang kali menjadi sasaran penembakan dan tembakan, membuat penerbangan evakuasi dari sana tidak mungkin dilakukan.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Associated Press bahwa Presiden Joe Biden telah memerintahkan pasukan AS untuk mengevakuasi staf kedutaan setelah menerima rekomendasi dari tim keamanan nasionalnya, yang tidak melihat akhir dari pertempuran tersebut.

Pada Sabtu (22/4/2023), lebih dari 150 warga negara, diplomat, dan pejabat internasional dievakuasi melalui laut ke pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Mereka sebagian besar adalah warga negara Teluk, serta Mesir, Pakistan, dan Kanada.

Inggris mengatakan sedang mempertimbangkan cara untuk mengevakuasi stafnya. Hotline telah disiapkan untuk mereka yang membutuhkan bantuan mendesak, dan warga negara Inggris di Sudan didesak untuk memberi tahu Kementerian Luar Negeri di mana mereka berada.

Setiap evakuasi Inggris diharapkan sangat terbatas dan fokus pada staf diplomatik - tidak sebanding dengan evakuasi massal dari Afghanistan pada 2021.

Sementara itu pemerintah Kanada mengatakan kepada warganya di Sudan untuk "berlindung di tempat yang aman".

Menggambarkan situasi keamanan sebagai "sangat tidak stabil", saran perjalanan pemerintah Kanada memberi tahu warga untuk mengisi daya ponsel mereka, mengunci pintu dan jendela mereka dan "mempertimbangkan untuk meninggalkan negara itu jika ada cara yang aman untuk melakukannya".

Seperti diketahui, bentrokan pecah di Khartoum pada 15 April lalu

Inti pertempuran adalah perebutan kekuasaan antara pasukan yang setia kepada panglima militer Sudan Abdel Fatteh al-Burhan dan faksi paramiliter saingan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Penembakan dan pengeboman yang hampir terus-menerus di Khartoum dan di tempat lain telah memutus aliran listrik dan akses yang aman ke makanan dan air bagi sebagian besar penduduk.

Beberapa gencatan senjata yang tampaknya telah disetujui oleh kedua belah pihak diabaikan, termasuk jeda tiga hari untuk menandai hari raya Idul Fitri, yang dimulai pada Jumat (21/4/2023).