TASIKMALAYA - Polres Tasikmalaya Kota bersama Polres Garut melaksanakan sistem rekaya lalu lintas dengan melaksanakan one way (satu arah) dari jalur Lingkar Gentong menuju ke arah Nagreg (Bandung) pada Senin (24/4/2023) siang.

Menurut hasil pengamatan di lokasi Pos Polisi Terpadu Lingkar Gentong, pihak kepolisian mulai melakukan rekayasa lalu lintas One Way sekitar Pukul 12.40 WIB.

Kepadatan arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah yang bergerak menuju ke arah Jawa Barat menjadi salah satu alasan pihak kepolisian melakukan rekayasa one way tersebut.

Meskipun demikian pelaksanaan one way tidak berlangsung lama haya berkisar 10-15 menit saja.

Tampak sejumlah Polwan dan Polantas membawa sejumlah alat peraga dengan tulisan One Way agar para pengendara memacu kendaraannya lebih cepat lagi saat diberlakukan satu arah.

Sesekali para polisi tampak berjoget sembari membawa papan petunjuk one way membunyikan musik dari dalam pos polisi. Beberapa polisi juga mengangkat kakinya dan seperti menendang ke arah depan sebagai isyarat bagi pengemudi untuk gas pol saat dilakukan one way.

Sekitar Pukul 12.50 WIB tampak one way sudah ditiadakan dan arus lalu lintas kembali berjalan normal di kedua arah di Lingkar Gentong baik dari arah Tasikmalaya menuju Nagreg maupun sebaliknya.