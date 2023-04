SEMARANG - Puncak arus balik di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung semakin terasa. Sebab, volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta semakin mengalami peningkatan pada Selasa (25/4/2023).

Berdasarkan data dari Pos Pengamanan (Pospam) GT Kalikangkung, pada pukul 06.00 WIB-08.00 WIB ada 4.078 yang melintas di GT Kalikangkung menuju Jakarta.

Sementara pada pukul 08.00 WIB-10.00 WIB terjadi peningkatan bolume kendaraan menjadi 5.959. Adapun pada pukul 10.00 WIB-12.00 WIB kembali mengalami peningkatan menjadi 6.183 kendaraan.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah hari ini merupakan puncak arus balik di GT Kalikangkung, sebab dirinya masih menunggu data kendaraan yang melintas.

"Karena space waktu baliknya itu cukup panjang jadi kita tidak bisa memprediksikan kita akan menghitung," kata Agus saat ditemui di Pospam GT Kalikangkung.

Sementara itu, ia menjelaskan, rekayasa lalu lintas one way ke arah Jakarta masih terus dijalankan untuk mengurai kepadatan. Rencananya one way akan diakhiri pada Selasa malam tepat pukul 24.00 WIB.

"Karena bangkitan arus juga cukup tinggi, jadi diperpanjang sampai hari ini (one way)," pungkasnya.