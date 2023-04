SEMARANG - Kondisi lalu lintas (lalin) di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar, meski cuti Lebaran 2023 telah usai.

Berdasarkan pantauan MPI pada Rabu (26/4/2023), hampir tidak ada kepadatan di GT Kalikangkung. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi serta sesekali melintas bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Namun, one way dari GT Kalikangkung hingga GT Cikampek di KM 72 rencananya masih terus dilanjutkan hingga pukul 24.00 WIB.

Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ahmad Luthfi mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way selama 3 hari, diperkirakan puncak arus balik terjadi kemarin. Namun, ia masih menunggu data 6 hari ke depan. Itu lantaran diperkirakan ada arus balik gelombang kedua.

"Per hari yang keluar wilayah kita (Jawa Tengah) adalah 55.000 kendaraan itu puncaknya adalah tadi malam, sedangkan arus mudik kemarin adalah 71.000. Kita harapkan bahwa tadi malam merupakan puncak daripada arus balik," ucapnya kepada awak media.

Sementara itu, ia menilai pelaksanaan one way sangat efektif mengurai kepadatan saat arus balik Lebaran.

"Untuk one way sangat efektif sekali memang mempunyai implikasi dengan one way ini diharapkan masyarakat akan lebih lancar," ujarnya.