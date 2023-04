JAKARTA – Tanggal 29 April mendatang akan diperingati sebagai Hari Dokter Hewan Sedunia Peringatan ini pertama kali dimulai pada 29 April 2000 sebagai inisiatif lanjutan dari didirikannya World Veterinary Association (WVA) atau Asosiasi Dokter Hewan Dunia.Â

Uniknya, peringatan Hari Dokter Hewan Sedunia dilakukan setiap hari Sabtu terakhir di bulan April. Tema yang dipilih juga berbeda setiap tahunnya, dan pada 2023, tema yang diangkat adalah Promoting Diversity, Equity, and Inclusiveness in the Veterinary Profession (Mempromosikan Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusivitas dalam Profesi Dokter Hewan).

Berangkat dari kongres dokter hewan dunia, kala itu John Gamgee dari Fakultas Kedokteran Hewan Edinburgh mengundang para dokter hewan di Eropa untuk menghadiri sebuah pertemuan atau kongres pada 1863. Kongres dokter hewan pertama di dunia itu membahas penyakit epizootik dan mendiskusikan tindak pencegahannya.

Pada pelaksanaan kongres dokter hewan 1906, para anggota membentuk komite tetap yang bertugas menjadi penghubung organisasi. Karena kongres terus dilakukan, kehadiran dokter hewan semakin mendunia dan memiliki posisi penting.

Asosiasi Dokter Hewan Dunia berdiri di Madrid pada 1959. Fokus dari organisasi ini adalah pada kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

Menurut informasi yang ada di laman World Veterinary Day, asosiasi dokter hewan dunia sudah bekerja sama dengan WHO, FAO, dan OIE, dengan anggota yang tersebar di lebih dari 70 negara di dunia. Resmi diperingati pada tahun 2000 (ada juga sumber yang menyatakan 2001), Hari Dokter Hewan Sedunia sengaja dihadirkan untuk mempromosikan profesi dokter hewan. Selain itu, peringatan ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan dan manusia, keamanan pangan, lingkungan, dan keamanan proses karantina hewan. Setiap perayaannya, asosiasi dokter hewan di dunia akan mengapresiasi kontribusi dokter hewan kepada masyarakat dan tak lupa mengakui peran penting yang dimainkan demi menjaga dan melindungi kesehatan hewan. Selain itu, peran penting dokter hewan juga terletak pada menjaga kesejahteraan hewan. Dalam perayaan Hari Dokter Hewan Sedunia tahun 2023, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dunia adalah mari mengenali lebih dalam terkait kontribusi dokter hewan dalam perlindungan dan kelestarian lingkungan. Jangan dilupakan bahwa dokter hewan sudah mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan dan kesejahteraan hewan, konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

