LAMPUNG - Seorang mahasiswa tewas akibat terlindas mobil tangki di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, Jumat (28/4/2023).

Kecelakaan itu melibatkan kendaraan sepeda motor Honda beat bernomor polisi BE 2429 AMT dengan mobil pickup bernomor polisi BE 8315 UK dan mobil tangki pertamina nomor polisi BE 8238 UU.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi saat sepeda motor yang dikendarai oleh MD (24) berjalan dari arah bunderan Radin Intan menuju Pesawaran.

"Setibanya di TKP, pengendara sepeda motor hendak berbelok ke sebelah kanan, kemudian dari arah yang sama datang mobil pickup Isuzu yang dikemudikan oleh LA yang diduga berkecepatan tinggi," ujar Edwin.

Tak bisa mengendalikan laju kendaraannya, pengemudi pickup Isuzu menyerempet sepeda motor, sehingga pengendara terpental ke sebelah kanan jalan dan terlindas mobil tangki yang dikemudikan oleh DH yang melintas dari arah berlawanan.

"Laka lantas itu mengakibatkan korban mengalami luka berat dan meninggal di TKP," pungkasnya.

