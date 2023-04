SEMARANG - Rekayasa lalu lintas (lalin) one way dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga KM 72 Cikampek telah dihentikan malam ini, Kamis 27 April 2023.

Berdasarkan pantauan Okezone, Jumat (28/4/2023), terlihat arus lalin di GT Kalikangkung masih lancar.

Sebagaimana diketahui, mulai Kamis 27 April 2023, pukul 23.00 WIB, lalu lintas mulai kembali normal dan one way sudah tidak diberlakukan lagi.

Sebelumnya, one way dilangsungkan sejak Senin 24 April 2023 hingga Kamis 27 April 2023 malam. Hal itu dilakukan guna menghindari penumpukan kendaraan arus balik lebaran 2023.

One way tahap pertama itu berlangsung sehari lebih lama dari yang direncanakan. Pasalnya, rekayasa lalu lintas itu awalnya hanya akan dilakukan hingga Rabu, 25 April 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di GT Kalikangkung sejak pukul 23.00 hingga sekitar 00.30 WIB, terlihat mulai dibuka lima gardu tol yang memasuki arah Semarang. Hingga sekitar pukul tersebut, belum terlihat adanya kendaraan yang melintas memasuki GT Kalikangkung dari arah Jakarta.

Follow Berita Okezone di Google News

Adapun lalu lintas arus balik ke arah Jakarta juga terpantau masih lancar tanpa adanya penumpukan kendaraan. Terlihat mobil dengan plat B dan juga bus antarkota bergantian melintas di GT Kalikangkung.

Nantinya, rekayasa lalu lintas one way akan kembali dilakukan pada akhir pekan ini. Tahap kedua one way akan dilangsungkan pada 29-30 April 2023.

Akhir pekan ini diprediksi para pemudik akan mulai kembali. Volume kendaraan juga dinilai akan kembali meningkat pada 30 April 2023 mendatang.