SEMARANG - Dirut Jasa Marga Semarang-Batang Nasrullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka 15 gardu transaksi di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung seiring dengan pemberlakuan rekayasa lalulintas one way pada Sabtu (29/4/2023).

Selain membuka 15 gardu tol, Jasa Marga juga menyiapkan 18 mobile reader untuk mempercepat proses transaksi. Teknologi mobile reader merupakan alat transaksi pembayaran melalui uang elektronik atau e-Money yang berbentuk wireless atau tanpa kabel.

"Saat ini kami di Gerbang Tol Kalikangkung mengoptimalkan jumlah gardu yang ada jadi kami tadi memfungsikan 15 gardu transaksi untuk menyambut one way ini dan juga kami menyediakan 18 mobile Rider untuk mempercepat transaksi di gerbang," ungkap Nasrullah kepada MPI saat ditemui di GT Kalikangkung, Sabtu (29/4/2023).

Selain mengoptimalkan gardu tol ia juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan penambahan petugas yang berjaga untuk memastikan kelancaran operasional.

"Kami juga menambah jumlah petugas operasional sehingga memastikan bahwa transaksi one way di Gerbang Tol Kalikangkung ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, pihak kepolisian memperpanjang rekayasa lalulintas one way pada Sabtu malam. Awalnya one way dilakukan dari KM 188 Tol Palimanan hingga Tol Jakarta Cikampek (Japek) KM 72.

Namun karena volume kendaraan mengalami peningkatan, Polri memutuskan untuk memperpanjang one way dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 Tol Japek.