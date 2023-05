MAJALENGKA - Arus lalu lintas di Tol Cipali, pada Senin (15/2023) masih terpantau ramai lancar. Namun, dibanding sebelum-sebelumnya, arus lalu lintas di jalur tersebut, mulai mengalami penurunan, sejak Minggu (30/4/2023) kemarin.

Pada Minggu kemarin, volume lalu lintas Tol Cipali sempat diprediksi di angka 119 ribu kendaran. Namun, dari data yang ada, volume lalu lintas di ruas tersebut hanya 100 lebih kendaraan saja.

"Arus lalu lintas cenderung landai sejak Minggu, 30 April 2023. Volume kendaraan pada Minggu, 30 April 2023 terpantau sebanyak 105 ribu kendaraan yang melintas," kata Kepala Divisi Operasi ASTRA Tol Cipali, Sri Mulyo.

Volume lalu lintas pada Senin diperkirakan masih di kisaran 100 kendaraan. Namun, kemungkinan besar lebih sedikit dibanding Minggu (30/4/2023) kemarin.

"ASTRA Tol Cipali memprediksi volume kendaraan yang melintas di Ruas Tol Cipali pada Senin, 1 Mei 2023 sebesar 103 ribu kendaraan melintas," jelas dia.

Sementara, hingga Senin sore, Tol Cipali masih memberlakukan one way dari atau arah Palimanan ke Cikopo. Rencananya, one way akan berlangsung hingga Selasa (2/5/2023) dini hari.

"Saat ini masih diberlakukan one way dari KM 414 gerbang Tol Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Jakarta-Cikampek. Pengoperasian one way direncanakan akan ditutup sampai dengan malam ini, pukul 24:00 WIB. Namun hal ini masih bersifat situasional sesuai dengan diskresi dari Kepolisian," pungkasnya.

