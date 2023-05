LONDON – Berita seorang wanita yang meninggal setelah memaksa masuk melalui pintu lift yang salah di Bandara Kualanamu, Medan, Indonesia dan jatuh ke bawah, banyak disoroti media asing.

BBC menurunkan berita ini dengan judul ‘Indonesian woman falls to her death down airport lift shaft’. Lalu The Sun menurunkan berita itu dengan judul ‘Horror moment woman plunges to her death down airport lift shaft after forcing open wrong set of doors’.

Adapun 9News menurunkan berita itu dengan judul ‘Body of woman who died falling down lift shaft not found for three days’.

Dikutip BBC, petugas bandara menemukan jenazah Aisiah Sinta Dewi, 38, setelah dipanggil untuk menyelidiki bau busuk usai tiga hari berlalu.

Seorang juru bicara bandara mengatakan kepada CNN Indonesia pada Senin (1/5/2023) bahwa ketika diperiksa, lift berjalan normal. Mereka tidak mengatakan kapan pemeriksaan dilakukan.

Jenazah Dewi telah dikirim ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan post-mortem.

Rekaman CCTV menunjukkan saat-saat terakhir Dewi sebelum jatuh dari lift di Bandara Kualanamu di Medan, Indonesia utara, pada 24 April.

Dia memasuki lift melalui beberapa pintu, lalu berbalik untuk menekan tombol menuju lantai dua. Dia berdiri, menunggu, dan mulai melihat ponselnya saat pintu kedua terbuka di belakangnya. Kemudian dia muncul untuk menekan tombol lift lagi, masih menghadap ke pintu dari mana dia masuk. Ms Dewi kemudian muncul untuk membuat panggilan telepon yang tertekan saat dia membuka pintu yang tertutup, melangkah melalui kehampaan. Mayatnya ditemukan di dasar lubang tiga hari kemudian menyusul keluhan kepada staf bandara tentang bau busuk. Keluarga Dewi telah meminta staf bandara untuk mencarinya setelah mereka kehilangan kontak dan tidak dapat menemukannya di terminal bandara. Sebelum meninggal, Dewi dilaporkan menelepon keponakannya untuk memberi tahu bahwa dia terjebak. Kakaknya, Raja Hasibuan, menyalahkan insiden itu karena buruknya keamanan lift. "Ini bandara bertaraf internasional. Bagaimana standar keamanannya seperti ini?" ujarnya. "Tanggapan dari staf sangat, sangat tidak memuaskan,” lanjutnya. Polisi telah memeriksa 12 saksi, termasuk petugas bandara dan petugas keamanan. Mereka mengatakan saksi tambahan dapat diwawancarai saat mereka mencari jawaban.

