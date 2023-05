JAKARTA- Kenapa Raja Charles III tidak pakai mahkota meski sudah jadi raja padahal sudah menggantikan Ratu Elizabeth II yang wafat pada 8 September 2022.

Meski sudah naik tahta Raja Charles III tidak mengenakan mahkota seperti raja-raja sebelumnya. Hal ini mengejutkan banyak orang dan menimbulkan spekulasi kenapa Raja Charles III tidak pakai mahkota meski sudah jadi raja.

Kenapa Raja Charles III tidak pakai mahkota meski sudah jadi raja dikarenakan penobatan memakan waktu satu tahun. Sebab tidak pantas mengadakan upacara penobatan pada masa berkabung.

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk itu, Raja Charles III perlu menunggu hingga satu tahun untuk mengenakan mahkotanya. Hal ini sebagaimana pernyataan Kate Williams selaku sejarawan Universitas Reading dan penulis Elizabeth: The Making of the Queen, tells People.

“Dia mungkin akan dimahkotai dalam setahun.” ujar Kate Williams melansir People.

Selain itu, Raja Charles III tidak diperkenankan memakai mahkota sampai hari penobatannya. Dengan diangkatnya Raja Charles III mejadi raja Inggis, ia mewarisi tanggung jawab dan hak istimewa seorang raja.

Saat ini, Istana Buckingham telah menetapkan tanggal 6 Mei 2023 sebagai hari penonbatan Raja Charles III. Putra sulung Ratu Elizabeth II akan dimahkotai di Westminster Abbey oleh Justin Welby dan Uskup Agung Canterbury. Penobatan Raja Charles III bertepatan dengan pengobatan mending sang ibu pada 2 Juni 1953.

Charles sendiri sudah menjadi raja setelah kematian ibunya.Dia juga sudah mengambil alih peranan sebagai kepala negara dari 14 negara persemakmuran Australia, Kanda, dan Selandia Baru

Menurut media setempat, penobatan Raja Charles III akan berlangsung sederhana. Jauh berbeda dari acara penobatan Ratu Elizabeth II. Pada acara pengobatannya, Raja Charles III mengurangi daftar tamu dari 8000 tamu undangan menjadi 2000 orang saja.

Demikian informasi kenapa Raja Charles III tidak pakai mahkota meski sudah jadi raja. Semoga bermanfaat.

(RIN)