JAKARTA-Jika Raja Charles meninggal siapa penggantinya dikarenakan akan melanjutkan pemerintahan kerajaan Inggris setelah Ratu Elizabeth II wafat pada 8 September 2022.

Melansir Time, Istana Buckingham menetapkan tanggal 6 May 2023 sebagai hari penobatan Raja Charles III pada usianya yang ke 74.

Penobatan Raja Charles III akan berlangsung sederhana di Westminster Abbey. Putra sulung Ratu Elizabeth II hanya mengundang 2000 tamu dari rencana awal yang akan mengundang 8000 tamu.

Setelah penobatan, Raja Charles III sah menjabat sebagai Raja Inggris dan kepala Negara Persemakmuran dengan mahkota di kepalanya. Namun, bagaimana jika Raja Charles meninggal siapa penggantinya?

Follow Berita Okezone di Google News

Jika Raja Charles III meninggal maka yang akan menggantikan kepemimpinannya ini adalah Pangeran William. Saat ini, Suami Kate Middleton menjabat sebagai Pangeran Wales.

Dia adalah putra sulung Raja Charles III dengan istri pertamanya, Lady Diana. angeran William adalah anak tertua dan telah menikah dengan Kate Middleton

Dari pernikahan keduanya melahirkan tiga orang anak yaitu Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales, dan Prince Louis of Wales.

Pangeran George akan menjadi pewaris tahta selanjutnya menggantikan sang ayah, Pangeran William. Setelahnya tahta kerajaan Inggris akan jatuh ke tangan adiknya, Putri Charlotte dan Pangeran Louis.

Jika Pangeran William tidak memiliki keturunan, maka pewaris tahta berikutnya adalah adik laki-lakinya, Pangeran Harry. Sayangnya Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle memilih menjauh dari kerajaan.

Mereka secara resmi menjadi Duke dan Duchess of Sussex. Pangeran Harry memiliki dua anak yang berpotensi menjadi penerus tahta kerajaan yaitu Archie dan Lilibet. Tidak banyak yang tahu bahwa nama Lilibet diambil dari nama panggilan Ratu Elizabeth II semasa kecil.

Setelah garis keturunan Raja Charles III yang terdiri dari Pangeran William dan anak-anaknya serta Pangeran Harry dan anak-anaknya, datangkan Pangeran Andrew, putra tengah Elizabeth.

Pangeran Andrew adalah adik dari Raja Charles III. Ia dikenal masyarakat sebagai Duke of York. Meski berpotensi menjadi pewaris tahta, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Sebab Raja Charles III masih memiliki keturunan.

Demikian informasi mengenai jika Raja Charles meninggal siapa penggantinya.

(RIN)

Â