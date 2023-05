LONDON - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat, (5/5/2023) mengakhiri status darurat global untuk COVID-19 lebih dari tiga tahun setelah deklarasi awalnya. WHO mengatakan negara-negara sekarang harus mengelola virus yang menewaskan lebih dari 6,9 juta orang bersama dengan penyakit menular lainnya.

Komite Darurat badan kesehatan global bertemu pada Kamis, (4/5/2023) dan merekomendasikan organisasi PBB tersebut untuk mendeklarasikan diakhirinya krisis virus corona sebagai "darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional" - tingkat kewaspadaan tertinggi - yang telah diberlakukan sejak 30 Januari 2020.

β€œOleh karena itu, dengan harapan besar saya menyatakan COVID-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagaimana dilansir Reuters. Tedros menambahkan bahwa berakhirnya keadaan darurat tidak berarti COVID berakhir sebagai ancaman kesehatan global.

Selama konferensi konferensi yang panjang untuk memberi pengarahan kepada pers tentang keputusan tersebut, beberapa anggota WHO menjadi emosional saat mereka mendesak negara-negara untuk merenungkan pelajaran yang dipetik selama pandemi.

Tingkat kematian COVID telah melambat dari puncak lebih dari 100.000 orang per minggu pada Januari 2021 menjadi lebih dari 3.500 dalam seminggu hingga 24 April 2023, menurut data WHO. Ini mencerminkan vaksinasi yang meluas, ketersediaan perawatan yang lebih baik, dan tingkat populasi. kekebalan dari infeksi sebelumnya.

Mengakhiri keadaan darurat dapat berarti bahwa kolaborasi internasional atau upaya pendanaan juga diakhiri atau dialihkan fokusnya, meskipun banyak yang telah beradaptasi ketika pandemi mereda di berbagai wilayah.

"Pertempuran belum berakhir. Kami masih memiliki kelemahan dan kelemahan yang masih kami miliki di sistem kami akan terpapar oleh virus ini atau virus lain. Dan itu perlu diperbaiki," kata Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan.

WHO tidak mengumumkan awal atau akhir pandemi, meskipun istilah COVID mulai digunakan pada Maret 2020.

"Dalam kebanyakan kasus, pandemi benar-benar berakhir ketika pandemi berikutnya dimulai," kata Ryan.

Tahun lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pandemi telah berakhir. Seperti sejumlah negara lain, AS telah mulai melonggarkan darurat domestiknya untuk COVID, yang secara resmi berakhir 11 Mei. Ini berarti AS akan berhenti membayar vaksin dan pengujian untuk banyak orang dan mengalihkan tanggung jawab ke pasar komersial.

Uni Eropa juga mengatakan pada April tahun lalu bahwa fase darurat pandemi telah berakhir, dan kawasan lain telah mengambil langkah serupa.

Deklarasi WHO datang hanya empat bulan setelah China mengakhiri pembatasan COVID parah yang berkepanjangan dan dirusak oleh lonjakan besar infeksi.

Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa penasihat WHO percaya varian baru virus corona yang lebih berbahaya tidak mungkin muncul dalam beberapa bulan mendatang, meskipun virusnya tetap tidak dapat diprediksi.

"Saya tidak akan ragu untuk mengadakan komite darurat lain jika COVID-19 sekali lagi membahayakan dunia kita," kata Tedros.

Di banyak bagian dunia, pengujian telah menyusut secara dramatis, dan sebagian besar orang berhenti memakai masker. WHO menerbitkan rencana minggu ini yang memberi nasihat kepada negara-negara tentang cara hidup dengan COVID dalam jangka panjang.

Para pakar penyakit menular mengatakan bahwa COVID akan terus menantang sistem kesehatan di seluruh dunia dalam jangka panjang.

"Tidak seorang pun boleh menganggap (ini) berarti COVID-19 tidak lagi menjadi masalah," kata Mark Woolhouse, seorang ahli epidemiologi di Universitas Edinburgh.

"Ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan tampaknya akan tetap menjadi masalah di masa mendatang."