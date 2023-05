LONDON – Penobatan Raja Charles III yang akan berlangsung pada Sabtu, (6/5/2023), tinggal berselang beberapa jam lagi. Ini merupakan penobatan pertama di Inggris dalam 70 tahun, dengan Raja Charles III dan Permaisuri mempersiapkan perjalanan kereta bersejarah mereka ke Westminster Abbey.

Pada awal upacara, Charles dan Camilla akan melakukan perjalanan dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey dengan Kereta Diamond State Jubilee. Kebaktian akan dimulai pada pukul 10.00 GMT.

Pasangan itu akan melewati kerumunan yang bersorak-sorai, tetapi juga apa yang dikatakan anti-monarki akan menjadi protes terbesar yang dilakukan oleh kaum pendukung republik. Lebih dari 11.000 polisi akan siaga untuk memberantas setiap upaya gangguan.

Begitu sampai di Westminster Abbey, sebagian besar upacara akan menampilkan prosesi-prosesi yang juga dilalui oleh pendahulu Charles hingga Raja Edgar pada 973, kata para pejabat. Lagu penobatan Handel "Zadok The Priest" akan dinyanyikan seperti pada setiap penobatan sejak 1727.

Tetapi akan ada beberapa elemen baru, termasuk lagu kebangsaan yang disusun oleh Andrew Lloyd Webber, yang terkenal dengan pertunjukan teater West End dan Broadway, dan paduan suara Injil.

Ini adalah upacara Kristen tetapi akan ada sambutan yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dari para pemimpin agama lain dan cucu Charles, Pangeran George, dan cucu Camilla akan bertindak sebagai pelayan.

Namun, putra bungsu Charles Pangeran Harry tidak akan memiliki peran formal dalam penobatan tersebut, setelah perselisihannya dengan keluarganya. Begitu pula dengan saudara laki-laki Charles, Pangeran Andrew, yang terpaksa berhenti dari tugas kerajaan karena persahabatannya dengan mendiang pemodal Amerika Serikat (AS) Jeffrey. Epstein, seorang terpidana pelanggar seks.

Charles akan bersumpah untuk memerintah dengan adil dan menegakkan Gereja Inggris - di mana dia adalah kepala titulernya - sebelum bagian paling suci dari upacara, ketika dia diurapi di tangan, kepala dan dadanya oleh Uskup Agung Canterbury Justin Welby dengan minyak suci dikuduskan di Yerusalem.

Mahkota St. Edwards.

Setelah Charles diberikan tanda kebesaran simbolis, Welby akan menempatkan Mahkota St Edward di kepalanya dan jemaat akan berteriak “God Save The King” (Tuhan selamatkan Raja).

Putra tertua dan pewarisnya Pangeran William kemudian akan memberi penghormatan, berlutut di depan ayahnya, meletakkan tangannya di antara tangan raja dan menyatakan kesetiaannya sebagai "your liege man of life and limb".

Setelah kebaktian, Charles dan Camilla akan berangkat dengan Gold State Coach seberat empat ton yang dibangun untuk George III, raja terakhir koloni Inggris di Amerika, kembali ke Istana Buckingham dalam prosesi satu mil yang terdiri dari 4.000 personel militer dari 39 negara. dengan seragam upacara.

Penobatan Raja Charles akan menjadi acara seremonial terbesar di Inggris selama tujuh dekade, pertunjukan arak-arakan yang mewah sejak 1.000 tahun yang lalu.

Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak mengatakan bahwa “tidak ada negara lain yang dapat menampilkan pertunjukan yang begitu mempesona seperti ini”.

"Ini adalah ekspresi kebanggaan dari sejarah, budaya, dan tradisi kita. Sebuah demonstrasi yang jelas dari karakter modern negara kita. Dan ritual yang disayangi yang melahirkan era baru," kata Sunak.