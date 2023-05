LONDON – Konser Penobatan Raja Charles III berlangsung meriah. Sebanyak 20.000 penonton ikut memenuhi konser tersebut. Konser ini diisi dengan bintang-bintang terkenal seperti Katy Perry, Take That, hingga Lionel Richie.

Pembawa acara Hugh Bonneville - aktor Paddington dan Downton Abbey - menyapa para tamu kerajaan saat pertunjukan dimulai dan mengakui kecintaan Raja pada seni, bercanda bahwa dia adalah "seniman yang sebelumnya dikenal sebagai pangeran".

Panggung di Windsor Castle, menyerupai union jack dengan catwalk yang menjorok keluar dari tengah menciptakan beberapa tingkat untuk orkestra dan band yang terdiri dari 70 orang.

Konser tersebut menampilkan aksi musik termasuk maestro Andrea Bocelli dan Sir Bryn Terfel yang berkolaborasi di You'll Never Walk Alone, dan Olly Murs, yang menyanyikan Dance with Me Tonight, sementara ada juga kata-kata yang diucapkan di tengah musik.

Aktor Cold Feet James Nesbitt menampilkan karya penyair Daljit Nagra, sementara perancang busana Stella McCartney berbicara tentang konservasi.

Ada akting cemerlang video dari berbagai bintang, termasuk legenda akting Inggris Joan Collins, mantan aktor James Bond Pierce Brosnan, artis Tracey Emin dan penyanyi Welsh Tom Jones - semuanya menceritakan fakta yang tidak banyak diketahui tentang raja.

Dan aktor Top Gun Tom Cruise menyampaikan pesan video dari pesawat War Bird-nya. "Pilot ke pilot. Yang Mulia, Anda bisa menjadi wingman saya kapan saja," sebelum memberi hormat dan berhenti. Sang Raja Charles III tampaknya menikmati drama komedi yang melibatkan bintang Bonneville dan Muppet Show Kermit dan Miss Piggy, di mana Miss Piggy berkata "Raja Charlesy Warlesy" sedang menunggu mereka di kotak kerajaan. Di akhir pertunjukan, Kermit terlihat berhasil sampai ke kotak, mengibarkan bendera di depan Pangeran Edward tetapi tidak ada tanda-tanda Miss Piggy. Royal Shakespeare Company, Royal Ballet, Royal College of Art, Royal College of Music dan Royal Opera juga ambil bagian dalam pertunjukan tersebut. Perlindungan kerajaan datang bersama untuk pertama kalinya, dengan penampilan satu kali dari Romeo dan Juliet yang menampilkan aktor Ncuti Gatwa - bintang baru Doctor Who - dan nominasi Olivier Award Mei Mac. Anggota Keluarga Kerajaan terlihat menari dan bernyanyi bersama Lionel Richie All Night Long - bahkan dengan Raja berdiri, seperti yang dilakukan Duke dan Duchess of Edinburgh, Edward dan Sophie, dan Zara dan Mike Tindall. Penyanyi Paloma Faith bernyanyi saat landmark di seluruh Inggris dinyalakan dalam perayaan - termasuk Menara Blackpool, Kastil Edinburgh, dan Pusat Milenium Wales di Cardiff. Dan ada pertunjukan drone multi-lokasi pertama yang dipentaskan di Inggris, dengan formasi 1.000 drone: naga Welsh, membentang sepanjang 140 meter, terlihat di Cardiff, sementara kaleng penyiraman terlihat di Proyek Eden di Cornwall. Take That menutup pertunjukan dengan Never Forget - dengan paduan suara Kapel St George, Kastil Windsor, menyanyikan pengantar lagu tersebut.

