JAKARTA- Profil raja narkoba El Chapo menjadi sorotan setelah dirinya mengaku tak tahan dengan siksaan mental yang dilakukan oleh para sipir penjara di Amerika Serikat.

El Chapo atau pemilik nama asli Joaquín Archivaldo Guzmán Loera adalah gembong narkoba ternama di Meksiko. Ia merupakan pemimpin kartel Sinaloa, salah satu organisasi kriminal terkuat di Meksiko sejak akhir abad ke-20.

-Profil Raja Narkoba El Chapo

Melansir dari Britannica, El Chapo lahir dan dibesarkan di kotamadya Badiraguato, daerah miskin dan terpencil di negara bagian Sinaloa di Meksiko barat laut. Kawasan tersebut terkenal sebagai tempat kelahiran banyak pengedar narkoba terkenal.

El Chapo memulai karier kriminalnya pada 1980-an sebagai anggota kartel narkoba Guadalajara, dipimpin oleh Miguel Ángel Félix Gallardo. Ia dengan cepat naik pangkat di organisasi.

Follow Berita Okezone di Google News

Saat kartel tersebut dibubarkan pada akhir 1980-an, ia menjadi pemimpin kartel Sinaloa. Di bawah bimbingannya, kartel Sinaloa mengembangkan teknik dan strategi penyelundupan yang kreatif, termasuk membangun terowongan ber-AC di bawah Meksiko ke Amerika Serikat perbatasan, menyembunyikan narkoba di kaleng cabai dan alat pemadam kebakaran, serta melontarkan narkoba melewati perbatasan.

Organisasinya memproduksi dan menyelundupkan berbagai macam obat-obatan terlarang, termasuk mariyuana, heroin, kokain, dan methamphetamine.

Pada 1993, El Chapo ditangkap di Guatemala dan diekstradisi ke Meksiko. Di sana ia diadili dan dibebaskan atas tuduhan pembunuhan namun dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata api. Alhasil, ia dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun di penjara dengan keamanan maksimum.

Hanya saja, sebagai imbalan atas suap, ia diberikan kebebasan luas oleh otoritas penjara, yang mengizinkannya untuk terus mengelola organisasi kriminal tersebut. Menurut berbagai sumber, ia menjadi ketua kartel pada 1995.

Pada 2001 ia melarikan diri dengan bantuan sipir penjara yang korup. Investigasi selanjutnya mengarah pada penangkapan atas tuduhan korupsi terhadap banyak pegawai penjara, termasuk sipirnya.

Pada awal abad ke-21, El Chapo diyakini bertanggung jawab atas sebagian besar ganja dan kokain yang diperdagangkan dari Kolombia dan Meksiko ke Amerika Serikat dan menjadi penyelundup methamphetamine terbesar di Asia-Meksiko-AS.

Pada 2004 pemerintah AS mengumumkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya atas tuduhan narkoba federal. Tujuh tahun berselang, Departemen Keuangan AS, menyebut bahwa El Chapo sebagai "pengedar narkoba paling kuat di dunia", menggunakan Undang-Undang Penetapan Gembong Narkotika Asing untuk membekukan aset anggota keluarganya di AS.

Tepat pada 11 Juli 2015, El Chapo sekali lagi lolos dari tahanan, melarikan diri dari penjara Altiplano dengan keamanan maksimum di dekat Toluca melalui lubang di bawah pancuran di selnya ke terowongan sepanjang lebih dari 1 mil atau 1,5 km mengarah ke sebuah rumah di lokasi konstruksi.

Pada 8 Januari 2016, diumumkan bahwa ia telah ditangkap di Los Mochis, Sinaloa, setelah baku tembak. Tahun berikutnya El Chapo diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia didakwa dengan berbagai kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan konspirasi pembunuhan.

Persidangannya dimulai pada November 2018 di tengah pengamanan ketat. Pada Februari 2019 barulah dinyatakan bersalah atas semua dakwaan terhadapnya, dan lima bulan kemudian dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

(RIN)