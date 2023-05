JAKARTA โ€“ Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi pada Selasa, (9/5/2023) memimpin pertemuan Menlu negara-negara ASEAN (ASEAN Foreign Ministers Meeting/AMM) dalam rangkaian KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertemuan AMM ini mengangkat beberapa isu utama yang akan dibahas termasuk Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC), implementasi lima poin kesepakatan atau Five-Point Consensus (5PC) untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo Pacific.

Menurut Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Sidharto Suryodipuro, isu lain yang juga akan dibahas dalam AMM adalah mengenai keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.

Membuka AMM, Menlu RI kembali menekankan pentingnya ASEAN bagi stabilitas kawasan. Karenanya, ASEAN perlu bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan.

โ€œPeran ASEAN sangat penting bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kawasan ini jika kita tidak memiliki ASEAN,โ€ kata Menlu RI dalam pidatonya saat membuka AMM, Selasa. โ€œTapi kita tidak boleh berpuas diri. Pencapaian ini harus menjadi modal untuk membangun ASEAN yang lebih kuat. ASEAN yang lebih relevan.โ€ AMM kali ini dihadiri Menlu dari tujuh negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja, sementara Brunei Darussalam dan Singapura dihadiri oleh pejabat senior. Sedangkan Myanmar tidak mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri AMM ini.

