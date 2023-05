UTAH - Seorang wanita asal Utah, Amerika Serikat (AS) yang menerbitkan buku anak-anak tentang kesedihan usai kematian mendadak suaminya telah didakwa atas pembunuhan sang suami.

Kouri Richins, ibu dari tiga anak, menelepon polisi pada suatu malam pada Maret 2022 dan mengatakan bahwa suaminya, Eric Richins, "dingin saat disentuh".

Dia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah membuatkan suaminya minuman vodka campuran sebelum menemukan dia tidak responsif beberapa jam kemudian.

Dikutip BBC, seorang pemeriksa medis kemudian menemukan Richins meninggal karena overdosis fentanil.

Pemeriksa medis mengatakan Richins meninggal karena dosis mematikan obat lima kali lipat.

Menurut dokumen pengadilan, antara Desember 2021 dan Februari 2022, Richins telah mengirim sms kepada seseorang yang sebelumnya ditangkap atas tuduhan narkoba meminta resep obat nyeri untuk investor yang mengalami cedera punggung.

Dokumen pengadilan menyatakan Richins menerima pil hidrokodon, sebelum dia meminta sesuatu yang lebih kuat seperti beberapa barang yang pernah dikonsumsi Michael Jackson. Dia juga meminta secara khusus fentanil.

Tiga hari setelah Richins diduga mendapatkan obat-obatan tersebut, dia dan suaminya makan malam di Hari Valentine, setelah itu dia jatuh sakit.

"Eric percaya bahwa dia telah diracuni," kata dokumen pengadilan.

"Eric memberi tahu seorang teman bahwa menurutnya istrinya mencoba meracuninya,” lanjutnya.

Dua minggu kemudian, sang istri memperoleh lebih banyak fentanil.

Jaksa menuduh Kouri menelepon polisi di tengah malam untuk mengatakan bahwa dia menemukan suaminya tidak responsive pada 4 Maret.

Dia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah memberi suaminya minuman vodka campuran, Moscow Mule, di tempat tidur dan kemudian tidur dengan salah satu anaknya yang masih kecil.

Dia kemudian kembali ke suaminya di kamar mereka dan menemukannya "dingin saat disentuh".

Tuduhan ini datang dua bulan setelah Kouri menulis buku bergambar "Are You With Me?" untuk membantu anak-anak mengatasi kematian orang yang dicintai. Dia mengatakan kepada stasiun radio lokal KPCW bahwa buku itu untuk membawa "kedamaian" bagi dia dan ketiga putranya.

"Kami menulis buku ini dan kami benar-benar berharap ini memberikan kenyamanan tidak hanya untuk keluarga kami, tetapi keluarga lain yang mengalami hal yang sama," katanya kepada KPCW dalam sebuah wawancara bulan lalu.

Dia mendedikasikan buku itu untuk suaminya sekaligus bapak dari anak-anaknya.

Selain dakwaan pembunuhan, Kouri juga menghadapi dakwaan yang melibatkan dugaan kepemilikan GHB, obat narkolepsi yang digunakan secara rekreasional dan terkadang disebut sebagai obat pemerkosaan.

Menurut rencana, sidang penahanan dijadwalkan pada 19 Mei mendatang.